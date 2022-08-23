Погода в СНГ: аномальная жара в Беларуси и комфортный август в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без осадков и плюс 32 будет во вторник в Москве. Жара не спадает и в некоторых странах Содружества, передают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь



В Беларуси из-за жары объявлен «желтый» уровень опасности. Днем на большей части страны температура воздуха поднимется до плюс 33. Это на три градуса выше климатической нормы.

Медики советуют жителям меньше находиться на улице и пить больше жидкости. Опасен зной и для экосистем. За неделю в стране ликвидировали почти 30 лесных пожаров. Возгорания удалось обнаружить быстро – пострадали небольшие площади. Продолжают действовать запреты на посещения лесов. Их ввели более чем в 80 районах Беларуси.

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