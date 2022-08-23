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Погода в СНГ: аномальная жара в Беларуси и комфортный август в Казахстане

23.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без осадков и плюс 32 будет во вторник в Москве. Жара не спадает и в некоторых странах Содружества, передают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси из-за жары объявлен «желтый» уровень опасности. Днем на большей части страны температура воздуха поднимется до плюс 33. Это на три градуса выше климатической нормы.

Медики советуют жителям меньше находиться на улице и пить больше жидкости. Опасен зной и для экосистем. За неделю в стране ликвидировали почти 30 лесных пожаров. Возгорания удалось обнаружить быстро – пострадали небольшие площади. Продолжают действовать запреты на посещения лесов. Их ввели более чем в 80 районах Беларуси.

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Кыргызстан

Вторник в Кыргызстане выдался теплым. Воздух прогрелся до комфортных 28 градусов. Осадков не ожидается.

Сейчас в стране идет сбор овощей. На севере Кыргызстана массово собирают болгарский перец. Плоды сразу загружают в фуры и отправляют на экспорт. Созрели местные помидоры и огурцы. Хозяйки консервируют овощное ассорти. Заготовки на зиму масштабно делают и на перерабатывающих заводах.

Казахстан

Облачная погода с прояснениями будет сегодня на большей части Казахстана. На северо-западе, востоке страны местами ожидается дождь, на юге сохраняется высокая пожароопасность. До 28 прогреется воздух в Алматы. В столице Нур-Султане на семь градусов прохладнее.

Последние дни лета лучше всего провести на курорте Боровое. Один из любителей натурных съемок снял с высоты птичьего полета его красоты. Это скалистые горы, озеро и покрытые зелеными шапками леса. Уже через месяц деревья пожелтеют и наступит золотая осень.



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В Беларуси из-за жары объявлен «желтый» уровень опасности. Днем на большей части страны температура воздуха поднимется до плюс 33.
 
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