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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Кыргызстана на трассе «Урал»

23.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования главе Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с гибелью кыргызских граждан в дорожно-транспортном происшествии в России. Об этом информагентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли трагическое известие о гибели кыргызских граждан в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации», – подчеркнул президент.

От имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования Садыру Жапарову, семьям и близким погибших, а также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 21 августа, на федеральной трассе «М-5 Урал» на территории Ульяновской области России. Микроавтобус с пассажирами ожидал проезда по участку дороги, на которой проходил ремонт. В этот момент в него сзади врезался большегруз. Погибли 16 человек, 14 из которых граждане Кыргызстана. Еще трое пострадавших граждан республики госпитализированы.

В Кыргызстане 23 августа объявлено днем траура.



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Президент Беларуси пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
 
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