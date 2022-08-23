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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Кыргызстана на трассе «Урал»
23.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования главе Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с
От имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования Садыру Жапарову, семьям и близким погибших, а также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 21 августа, на федеральной трассе «М-5 Урал» на территории Ульяновской области России. Микроавтобус с пассажирами ожидал проезда по участку дороги, на которой проходил ремонт. В этот момент в него сзади врезался большегруз. Погибли 16 человек, 14 из которых граждане Кыргызстана. Еще трое пострадавших граждан республики госпитализированы.
В Кыргызстане 23 августа
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Президент Беларуси пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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