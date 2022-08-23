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Лукашенко поручил до конца года определиться с правилами вступительной кампании – 2023
23.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Равные возможности и справедливость. Александр Лукашенко поручил до конца года определиться с правилами
«Вы же знаете, что главный принцип моей политики в образовании – справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения. Как никогда раньше такие возможности есть. Особенно, что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Целевое направление – это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вуз. Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила», – отметил Лукашенко.
В этом году в белорусских вузах по целевому направлению будут учиться около трех тысяч студентов. В следующем их набор увеличат почти вдвое. Абитуриенты будут сдавать только внутренний экзамен. После окончания высшего учебного заведения выпускники должны отработать в организации пять лет.
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