Источник материала: Mir24.TV Belarus

Равные возможности и справедливость. Александр Лукашенко поручил до конца года определиться с правилами вступительной кампании – 2023, передает «МИР 24».



На совещание о развитии национальной системы образования во Дворец независимости пригласили ректоров, директоров школ, учителей и чиновников. Главные предложения – совместить выпускные и вступительные экзамены по двум предметам, а также увеличить перечень специальностей, где необходимо внутреннее испытание. Изменится и структура теста: в нем будет меньше заданий с вариантами ответов: угадать правильный уже не получится. Предложения до конца года еще будут корректировать.

«Вы же знаете, что главный принцип моей политики в образовании – справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения. Как никогда раньше такие возможности есть. Особенно, что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Целевое направление – это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вуз. Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила», – отметил Лукашенко.

В этом году в белорусских вузах по целевому направлению будут учиться около трех тысяч студентов. В следующем их набор увеличат почти вдвое. Абитуриенты будут сдавать только внутренний экзамен. После окончания высшего учебного заведения выпускники должны отработать в организации пять лет.