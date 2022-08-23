ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил до конца года определиться с правилами вступительной кампании – 2023

23.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Равные возможности и справедливость. Александр Лукашенко поручил до конца года определиться с правилами вступительной кампании – 2023, передает «МИР 24».

На совещание о развитии национальной системы образования во Дворец независимости пригласили ректоров, директоров школ, учителей и чиновников. Главные предложения – совместить выпускные и вступительные экзамены по двум предметам, а также увеличить перечень специальностей, где необходимо внутреннее испытание. Изменится и структура теста: в нем будет меньше заданий с вариантами ответов: угадать правильный уже не получится. Предложения до конца года еще будут корректировать.

«Вы же знаете, что главный принцип моей политики в образовании – справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения. Как никогда раньше такие возможности есть. Особенно, что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Целевое направление – это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вуз. Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила», – отметил Лукашенко.

В этом году в белорусских вузах по целевому направлению будут учиться около трех тысяч студентов. В следующем их набор увеличат почти вдвое. Абитуриенты будут сдавать только внутренний экзамен. После окончания высшего учебного заведения выпускники должны отработать в организации пять лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещание о развитии национальной системы образования во Дворец независимости пригласили ректоров, директоров школ, учителей и чиновников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: аномальная жара в Беларуси и комфортный август в Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика