Прибалтам и полякам упростили получение разрешения на постоянное проживание в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разрешение на постоянное проживание в Беларуси будет проще теперь получит гражданам Прибалтики и Польши. Это касается этнических белорусов или тех, кто тесно связан с республикой, передает «МИР 24».

«Уже приняли более 20 ходатайств граждан этих государств, которые будут рассмотрены в установленном порядке. Консультация граждан приграничных государств Республики Беларусь по данному вопросу продолжается. Мы отмечаем высокую заинтересованность гостей в возможностях получения разрешения на постоянное проживание и дальнейшее интеграции на жительство в Беларусь», – рассказал начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

Таким стал очередной шаг к укреплению взаимодействия с соседними государствами. Беларусь разрешила жителям Литвы, Латвии и Польши безвизовый въезд до конца года. Приехать можно неограниченное количество раз. Нет запретов на перемещение по стране. Возможностью воспользовались уже более 200 тысяч человек.

Переехать в Беларусь могут и украинцы. Еще год назад по поручению Александра Лукашенко для них упростили процедуру получения гражданства.