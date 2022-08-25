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Прибалтам и полякам упростили получение разрешения на постоянное проживание в Беларуси

25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разрешение на постоянное проживание в Беларуси будет проще теперь получит гражданам Прибалтики и Польши. Это касается этнических белорусов или тех, кто тесно связан с республикой, передает «МИР 24».

«Уже приняли более 20 ходатайств граждан этих государств, которые будут рассмотрены в установленном порядке. Консультация граждан приграничных государств Республики Беларусь по данному вопросу продолжается. Мы отмечаем высокую заинтересованность гостей в возможностях получения разрешения на постоянное проживание и дальнейшее интеграции на жительство в Беларусь», – рассказал начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

Таким стал очередной шаг к укреплению взаимодействия с соседними государствами. Беларусь разрешила жителям Литвы, Латвии и Польши безвизовый въезд до конца года. Приехать можно неограниченное количество раз. Нет запретов на перемещение по стране. Возможностью воспользовались уже более 200 тысяч человек.

Переехать в Беларусь могут и украинцы. Еще год назад по поручению Александра Лукашенко для них упростили процедуру получения гражданства.



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Таким стал очередной шаг к укреплению взаимодействия с соседними государствами.
 
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