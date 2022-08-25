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Прибалтам и полякам упростили получение разрешения на постоянное проживание в Беларуси
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Разрешение
«Уже приняли более 20 ходатайств граждан этих государств, которые будут рассмотрены в установленном порядке. Консультация граждан приграничных государств Республики Беларусь по данному вопросу продолжается. Мы отмечаем высокую заинтересованность гостей в возможностях получения разрешения на постоянное проживание и дальнейшее интеграции на жительство в Беларусь», – рассказал начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.
Таким стал очередной шаг к укреплению взаимодействия с соседними государствами. Беларусь разрешила жителям Литвы, Латвии и Польши безвизовый въезд до конца года. Приехать можно неограниченное количество раз. Нет запретов на перемещение по стране. Возможностью воспользовались уже более 200 тысяч человек.
Переехать в Беларусь могут и украинцы. Еще год назад по поручению Александра Лукашенко для них упростили процедуру получения гражданства.
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Таким стал очередной шаг к укреплению взаимодействия с соседними государствами.
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