|
Новая система оценки знаний и контейнеры для телефонов: какие изменения произойдут в белорусских школах
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В школах Беларуси – изменения. 11-летнее обучение теперь станет обязательным. На уроках больше не будут отвлекать смартфоны. Их придется оставлять в специально оборудованных местах, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Мы, учителя, наряду с предметными результатами, будем оценивать и межпредметные. Мы будем смотреть на межпредметные связи, то есть как ученики ориентируются: русский язык и история, русский язык и география, русская литература и белорусская», – отметила учитель русского языка и литературы Гимназии №7 Минска Марина Василенок.
Для учителей введут «10 золотых правил». Это своеобразное напоминание о том, каким должен быть педагог. А учеников объединит школьная форма с отличительным элементом. В этой столичной гимназии для младших классов выбрали жилетки, для старших – пиджаки. На всех – эмблема.
А это специальные контейнеры для телефонов уже в классах. Иногда гаджеты нужны и на уроках. Такая практика для гимназии не нова. Теперь ее успех повторят все белорусские школы.
«Учащиеся к этому отнеслись в основном положительно. Бывает, конечно, по-разному, потому что для маленьких это игрушка отчасти. У них там установлены разные веселые приложения. Но чем больше они погружаются в образовательный процесс, тем спокойнее они к этому относятся», – рассказала заместитель директора по учебной работе Гимназии №7 Минска Диана Данилюк.
Одна из главных новинок – обязательное общее среднее образование. Закончить только девять классов больше не получится. Доучиться придется до одиннадцатого или идти за профессией в колледж.
«Позволяет учащемуся принять ответственное, важное решение, касающееся его профессионального будущего в том возрасте, который позволяет сделать это решение ответственным и глубоко продуманным. Чтобы не пожалеть о решении, принятом еще в незрелом возрасте», – отметила заместитель директора по научно-исследовательской работе Национального института образования Ольга Зеленко.
Изменения жду и вступительную компанию. Сейчас новшества дорабатывают. Выпускные экзамены совместят со вступительными. А в вузах появится больше внутренних испытаний.
«Через централизованный экзамен мы увидим объективный срез знаний абсолютно всех выпускников школ. Независимо от того, поступают они в университеты или не поступают. Во-вторых, расширяя перечень специальностей, где будет внутренний экзамен, мы возвращаем то лучшее, что было, когда мы видели абитуриента», – рассказал Ольга Зеленко Ольга Зеленко.
Приятные бонусы ждут отличников. За участие в вузовских олимпиадах – зачисление без внутренних экзаменов. А поступить на целевое обучение можно будет без централизованного тестирования.
В Беларуси в этом учебном году за парты сядут около одного миллиона 85 тысяч школьников. В новом учебном году в каждой белорусской школе появятся
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая система оценки знаний и контейнеры для телефонов: какие изменения произойдут в белорусских школах
Одна из главных новинок – обязательное общее среднее образование. Закончить только девять классов больше не получится.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)