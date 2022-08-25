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Сотрудники Белстата посетили с экскурсией Дворец Независимости в Минске
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Особая экскурсия. Во Дворце Независимости побывали сотрудники Национального статистического комитета Беларуси. Специалисты этого ведомства отметили накануне свой профессиональный праздник, передает «МИР 24».
В рабочую резиденцию президента пригласили лучших и заслуженных сотрудников Белстата. Гостям показали кабинеты, где проходят международные встречи, залы, в которых вручают государственные награды и проводят совещания. А те, кто посещал один из символов страны по работе, смогли взглянуть на здание Дворца по-новому, как на музей. Здесь выставлены картины и скульптуры белорусских мастеров, растут экзотические растения, а на стенах – и знаменитые, и малоизвестные фотографии президента. Гостям также рассказали подробности рабочих будней главы государства.
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Специалисты этого ведомства отметили накануне свой профессиональный праздник.
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