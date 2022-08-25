Сотрудники Белстата посетили с экскурсией Дворец Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Особая экскурсия. Во Дворце Независимости побывали сотрудники Национального статистического комитета Беларуси. Специалисты этого ведомства отметили накануне свой профессиональный праздник, передает «МИР 24».

В рабочую резиденцию президента пригласили лучших и заслуженных сотрудников Белстата. Гостям показали кабинеты, где проходят международные встречи, залы, в которых вручают государственные награды и проводят совещания. А те, кто посещал один из символов страны по работе, смогли взглянуть на здание Дворца по-новому, как на музей. Здесь выставлены картины и скульптуры белорусских мастеров, растут экзотические растения, а на стенах – и знаменитые, и малоизвестные фотографии президента. Гостям также рассказали подробности рабочих будней главы государства.

«Я хотела, чтобы коллектив и наши ветераны прониклись духом Дворца Независимости, как работает глава государства. Они поняли, какая это ответственность. И какая ответственность лежит на нас, когда мы готовим информацию для принятия управленческих решений», – отметила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.