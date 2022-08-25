Обновленный Кодекс об образовании в Беларуси вступит в силу 1 сентября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

1 сентября в Беларуси вступит в силу обновленный Кодекс об образовании. Основные подходы обсудили на педагогической коллегии Администрации Президента , передает «МИР 24».

Открытым пока остается вопрос поступления в вузы. Централизованное тестирование действует в стране около 20 лет. Оно помогает избегать коррупции, но не дает представления об истинном уровне абитуриента, поэтому появилась новая цель.

«В ближайшее время внести и определить, какой же должна быть система отбора лучших выпускников наших школ, которые планируют в последующие годы поступать в высшие учебные заведения. Да, подготовка высокопрофессиональных кадров, но и подготовка нацеленных людей на ту или иную специальность, подготовка патриотов нашей страны. То есть тех людей, которые будут трудиться на благо нашей страны в будущем», – сказал глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Новации кодекса будут внедрять постепенно. Некоторые уже опробовали во вступительной кампании этого года. К примеру, увеличили целевой набор. На это выделили половину бюджетных мест в медицинских и сельскохозяйственных вузах. Отметили на коллегии и рост интереса к педагогическим специальностям, а также снижение среднего возраста кадров. Сегодня в школах трудятся лишь 9,5% учителей-пенсионеров.

«Каждый третий выпускник педагогического класса выбирает свою траекторию обучения в педагогическом вузе, каждый четвертый из поступающих на бюджет – выпускник педкласса, а каждый пятый – отличник или медалист. То есть около 45% студентов педвуза – отличники или выпускники педклассов, что подчеркивает важность и престиж профессии учителя», – отмечает министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Есть интерес к белорусскому образованию у иностранцев. За пять лет число студентов из-за рубежа выросло в полтора раза. Сейчас в стране обучается 32 тысячи человек из 107 государств.