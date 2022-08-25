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На границах Беларуси с Евросоюзом в очередях стоят сотни машин

25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очереди на границах Беларуси с Польшей и Литвой бьют рекорды. Сотни автомобилей стоят перед пунктами пропуска. Ожидание занимает до 40 часов, сообщает «МИР 24».

Госпогранкомитет отмечает, что работу замедляют польские и литовские контрольные службы. Ежедневная пропускная способность на въезд в эти страны уменьшилась на 50%. В течение одного часа польские пограничники могут оформить до 35 автомобилей, а в следующий час – в семь раз меньше. Из-за этого на границе растянулась многокилометровая очередь.

«За прошедшие сутки польские контрольные службы в пункте пропуска «Тересполь» оформили около 500 машин при пропускной способности в 1 700. Кроме этого, закрытие польской стороной ряда пунктов пропуска оказывает нагрузку на действующие пункты пропуска. В настоящее время из шести автодорожных пунктов пропуска функционируют лишь три. Также до сих пор не восстановлено железнодорожное сообщение», – отметил представитель Госпогранкомитета Беларуси Валентин Бусько.

В Госпогранкомитете отметили, что белорусская сторона не раз заявляла о готовности к возобновлению работы закрытых пунктов пропуска. Однако ответа от европейских соседей не поступило.



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Госпогранкомитет республики отмечает, что работу замедляют польские и литовские контрольные службы. Ежедневная пропускная способность на въезд в эти страны...
 
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