Урожайный рекорд: два минских комбайнера намолотили пять тысяч тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экипаж комбайна из Минской области первым в стране намолотил пять тысяч тонн зерна, причем на белорусской технике. Поздравить пятитысячников приехало руководство региона, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В подарок рекордсменам – песня, а еще дипломы и премия. Василий Зур и Сергей Максимец – герои этой уборочной. В полях работают 20 лет, но вместе первый раз. Секрет успеха не только в командном подходе. Повезло с техникой.

«В прошлом году я только тысячу нажал на старом комбайне. В этом году новый комбайн, приятно работать, погода не подводит. Комбайн тоже не подводит, хороший. И комфорт для механизатора, и просто удобен в обслуживании», –отметили комбайнеры Василий Зур и Сергей Максимец.

Новый комбайн к уборке приступил позже. Другие уже намолотили первую тысячу тонн. Но современная машина быстро их обогнала. Девятиметровая жатка собирает до 25 тонн в час. Не отстают и механизаторы – молотят и отгружают на ходу.

«Этот комбайн в среднем за 15 – 17 минут набирает бункер, бункер в среднем семь тонн. Учитывая, что комбайн выгружается на ходу, во время движения, на трех выгрузках на одной машине экономится 700 килограммов», – рассказал директор сельхозпредприятия Юрий Климаш.

Создатели называют комбайн «президентским». Затмить импортный аналог в свое время поручил Александр Лукашенко. Сейчас с конвейера гомельского завода уже сошло более 200 таких супермашин. Полсотни работают в столичном регионе. Молотят они и на российских полях. Стоят втрое дешевле зарубежных, в том числе за счет сокращения западных агрегатов.

«В этом комбайне стоит двигатель Ярославского моторного завода. Мы буквально за месяц провели все необходимы доработки. Данный комбайн показал наивысший результат», – сказал первый заместитель «Гомсельмаша» Виктор Славашевич.

В прошлом году белорусский кормилец комбайн отметил 25-летний юбилей. Александр Лукашенко был на праздничной выставке в поле. Вспомнил, с чего начиналась разработка отечественной сельхозмашины.

«Самое главное, чтобы понимали, что была только средняя часть, был трактор, а на этот трактор мы навесили жатку (молотильное средство), ротор обмолотил, выбросил солому, шнек пошел, в бункер зацепили», – говорил белорусский лидер.

В Минской области убрали почти 90% сельхозплощадей. Два-три дня, и все колосовые будут в закромах. Год в стране выдался урожайным.

«В этом году у нас большое количество тысячников. Их счет идет на сотни. У нас десятки экипажей с двумя и тремя тысячами. Этот год будет для многих сельхозорганизаций рекордным и по намолоту зерна», – рассказал первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович.

На подходе – кукуруза. По словам аграриев, царица полей в этом году – настоящая красавица.

Сейчас уборочная кампания в Беларуси подходит к концу. Всего в республике намолотили почти семь миллионов тонн зерна.