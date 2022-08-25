Ягодки, стеб над Apple и анти-инстаграм. Подборка ярких новостей из маркетинга

Источник материала: ProBusiness





Маркетологи изрядно потрудились в последнее время. Было много удивительно, поэтому «Про бизнес» попросил основателя digital-агентства YEES Евгения Чернобая сделать обзор самых необычных обновлений и практик. Смотрите и читайте, что получилось.

Евгений Чернобай

Основатель Digital-агентства YEES и спикер международных конференций по маркетингу

Это еще только ягодки… Много шума подняла компания Wildberries неожиданной сменой своего названия. Хронология событий: 15 августа — смена названия на «Ягодки».



25 августа, а по факту ранее, сайт выглядит, как до всей этой шумихи:





А теперь загадка на внимание: что объединяет обе картинки? Правильно, скидки до -90%.

Чтобы оценивать подобного рода жонглирования именем бренда, стоит понимать их первоначальные задачи. А она, я полагаю на поверхности: привлечь внимание и с помощью скидок конвертировать его в деньги. Про деньги говорить сложно, а вот поток внимания и трафик на сайт они точно ощутимо увеличили.

Apple x Кардашьян x Beats

А сейчас поговорим о коллоборациях разных брендов. Вот свежий кейс от Apple x Кардашьян x Beats:









Они совместно выпустили наушники Beats Fit Pro в цветах бренда SKIMS — Луна, Пустыня, Земля. Аксессуар обойдется в $ 200.

Gucci x Balenciaga

А в этом случае бренды решили сделать коллаборацию супер хайпово: на витрине Balenciaga появилась агрессивное граффити «Gucci».





Для чего бренды делают подобно рода совместные активности? Встречный вопрос: а для чего блогеры покупают рекламу у другого блогера? Правильно: для обмена аудиторией. И для привлечения внимания.

Публикуют посты и говорят о коллоборации друг у друга, и таким образом аудитория одного бренда видит другой бренд. Все просто. Тренд на совместные активности в последнее время очевиден.

Spotify x Владимир Зеленский

И на десерт благотворительная коллаборация: ко Дню независимости Украины главный мировой стриминг Spotify сделал совместный диджитал-проект с администрацией Президента Зеленского. Это плейлист с современными украинскими музыкантами — от Alyona Alyona до DakhaBrakha (и почему-то песней Мадонны под названием «Sorry»).





Это не просто плейлист: Spotify добавил в него новые функции, — видеобращение Зеленского в формате кружка-сториз (такого Spotify не делал даже для Бейонсе) и возможность донатить украинским медикам.

Jeep и креатив

Бренд авто Jeep сделал необычную рекламу — нарисовали парковочные места, которые залезают на ступеньки, клумбы и бордюры. Посыл: Jeep может парковаться даже в таких местах, ведь это внедорожник.





Когда креатив передает смысл — это всегда «Вау».

Как троллят Apple Watch

Бренд часов Timex решил подстебнуть Apple своим рекламным постером. На билборде написано: «Часы должны показывать время, а не 1249 непрочитанных сообщений».





И не поспоришь. А вообще противопоставление себя конкуренту — очень действенный метод позиционирования

Обратимся к истории В 1962 году компания Хертс (Hertz) была лидером рынка проката автомобилей, а Эйвис (Avis) была лишь одной из ее преследователей. Рекламная кампания Эйвис «Мы номер два, но мы больше стараемся» превратила лидерство Хертс в ее слабость, делая Эйвис «правильным выбором» в умах покупателей. Результаты были невероятны. В 1962 году, прямо перед самым запуском кампании, Эйвис вела убыточный бизнес с 11% долей американского рынка. Спустя всего год, после запуска кампании «Мы номер два, но мы больше стараемся» Эйвис начала приносить прибыль и к 1966 уже владела 35% рынка. Причем говорить «Мы номер два, но мы больше стараемся» было очень не по-американски в то время. Неудивительно было и то, что она провалилась на тестовых просмотрах. Фокус-группа решила, что послание гласило: «Второй, но лучший». На практике же все оказалось иначе — люди восхищались честностью компании.

Новости Instagram

Новые функции, которые вводит Instagram:

1. Предпросмотр контента закрытых аккаунтов.

Многие популярные блогеры переводят свой инстаграм-профиль в приватный режим — когда подписываться нужно «вслепую».





Теперь можно будет выставить до 3 постов в режим видимости для всех — своего рода trial-версия.

2. Аналог фейсбучных групп.

Групповой профиль позволит набирать команду авторов, и все они смогут публиковать контент в одном аккаунте. Очень интересно, как это будет выглядеть и будет ли иметь успех.

3. Отложенная публикация постов внутри приложения Instagram.

Это шикарная новость для smm: наконец можно программировать выход постов (и Reels!) внутри приложения, с горизонтом будущего от 20 минут до 75 дней.

4. В Instagram подтвердили завершение новой функции под названием Candid Challenges («Откровенные вызовы»). Её функционал очень похож на хайповое приложение BeReal (о нем мы подробнее поговорим далее), которое отправляет уведомление в случайное время, чтобы пользователь сделал спонтанную фотографию.





Фактически, новый режим будет делать то же самое. Пользователям в рандомное время будет отправляться уведомление и у них будет 2 минуты, чтобы сделать фотографию.

Новшество Instagram уже осуждают, заявляя, что этот режим попросту украден.





«Женщина-Халк»

Marvel начала продвигать «Женщину-Халка» с помощью анкеты в Tinder. Создать подобный аккаунт мог бы кто угодно, но в этой анкете есть пометка о том, что она — рекламная. В описании анкеты Marvel никак не скрывает то, что лишь продвигает предстоящий релиз сериала для Disney+. «Фото» героини — это кадры из сериала и его трейлеров.





Интересные примеры продвижения Tinder были и ранее.

Команда Aviasales.kz создала профиль в приложении Tinder и начала личные переписки с пользователями.





В результате акции маркетологи охватили 12 тысяч человек и начали более 200 переписок. Также получился дополнительный охват в социальных сетях: пользователи выкладывали скриншоты забавных переписок и отмечали Aviasales.

А вот мой личный опыт в Тбилиси:





Увы, не сошлись — она по гороскопу стрелец.

«Анти-Инстаграм»

И завершит наш обзор новая соцсеть, которая уже стала самой популярной новой соцсетью. Приложение BeReal, или как его прозвали «Анти-Инстаграм», обогнало по популярности TikTok (!). Уже месяц соцсеть BeReal находится на 1 месте по скачиваниям в AppStore US. Она стала культурным феноменом и настоящим хитом.

BeReal запрещает: фотошоп, фильтры, инсценирование кадров и другие вмешательства в аутентичность.

Раз в день в случайное время вы получаете уведомление «Time to BeReal», после чего вам нужно срочно сфотографироваться прямо там, где вас застали, — например, в трусах на диване, с перекошенным лицом.

Оказалось, что такой антиглянец — ровно то, что хотят сейчас люди. Пользоваться BeReal просто и удобно: не нужно ни сочинять текст подписи, ни часами ретушировать фото.





Некоторые технические особенности:

Фотопост создается с помощью авто-склеивания кадров, которые видят фронтальная и задняя камера телефона в момент снимка. Вы узнаете, что получилось, уже только после публикации.

Поставить лайк чужому посту можно только с помощью селфи: если вы хотите отреагировать «Смешно», вам натурально нужно засмеяться в камеру.

P. S. В анти-инстаграме, по идее, не должно быть селебрити, но они там уже появились, причем сразу калибра Билли Айлиш.

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