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Ягодки, стеб над Apple и анти-инстаграм. Подборка ярких новостей из маркетинга
25.08.2022 12:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Маркетологи изрядно потрудились в последнее время. Было много удивительно, поэтому «Про бизнес» попросил основателя
Это еще только ягодки…
Много шума подняла компания Wildberries неожиданной сменой своего названия.
Хронология событий:
15 августа — смена названия на «Ягодки».
25 августа, а по факту ранее, сайт выглядит, как до всей этой шумихи:
А теперь загадка на внимание: что объединяет обе картинки? Правильно, скидки до -90%.
Чтобы оценивать подобного рода жонглирования именем бренда, стоит понимать их первоначальные задачи. А она, я полагаю на поверхности: привлечь внимание и с помощью скидок конвертировать его в деньги. Про деньги говорить сложно, а вот поток внимания и трафик на сайт они точно ощутимо увеличили.
Apple x Кардашьян x Beats
А сейчас поговорим о коллоборациях разных брендов. Вот свежий кейс от Apple x Кардашьян x Beats:
Они совместно выпустили наушники Beats Fit Pro в цветах бренда SKIMS — Луна, Пустыня, Земля. Аксессуар обойдется в $ 200.
Gucci x Balenciaga
А в этом случае бренды решили сделать коллаборацию супер хайпово: на витрине Balenciaga появилась агрессивное граффити «Gucci».
Для чего бренды делают подобно рода совместные активности? Встречный вопрос: а для чего блогеры покупают рекламу у другого блогера? Правильно: для обмена аудиторией. И для привлечения внимания.
Публикуют посты и говорят о коллоборации друг у друга, и таким образом аудитория одного бренда видит другой бренд. Все просто. Тренд на совместные активности в последнее время очевиден.
Spotify x Владимир Зеленский
И на десерт благотворительная коллаборация: ко Дню независимости Украины главный мировой стриминг Spotify сделал совместный диджитал-проект с администрацией Президента Зеленского. Это плейлист с современными украинскими музыкантами — от Alyona Alyona до DakhaBrakha (и почему-то песней Мадонны под названием «Sorry»).
Это не просто плейлист: Spotify добавил в него новые функции, — видеобращение Зеленского в формате кружка-сториз (такого Spotify не делал даже для Бейонсе) и возможность донатить украинским медикам.
Jeep и креатив
Бренд авто Jeep сделал необычную рекламу — нарисовали парковочные места, которые залезают на ступеньки, клумбы и бордюры. Посыл: Jeep может парковаться даже в таких местах, ведь это внедорожник.
Когда креатив передает смысл — это всегда «Вау».
Как троллят Apple Watch
Бренд часов Timex решил подстебнуть Apple своим рекламным постером. На билборде написано: «Часы должны показывать время, а не 1249 непрочитанных сообщений».
Новости Instagram
Новые функции, которые вводит Instagram:
1. Предпросмотр контента закрытых аккаунтов.
Многие популярные блогеры переводят свой инстаграм-профиль в приватный режим — когда подписываться нужно «вслепую».
2. Аналог фейсбучных групп.
Групповой профиль позволит набирать команду авторов, и все они смогут публиковать контент в одном аккаунте. Очень интересно, как это будет выглядеть и будет ли иметь успех.
3. Отложенная публикация постов внутри приложения Instagram.
Это шикарная новость для smm: наконец можно программировать выход постов (и Reels!) внутри приложения, с горизонтом будущего от 20 минут до 75 дней.
4. В Instagram подтвердили завершение новой функции под названием Candid Challenges («Откровенные вызовы»). Её функционал очень похож на хайповое приложение BeReal (о нем мы подробнее поговорим далее), которое отправляет уведомление в случайное время, чтобы пользователь сделал спонтанную фотографию.
Фактически, новый режим будет делать то же самое. Пользователям в рандомное время будет отправляться уведомление и у них будет 2 минуты, чтобы сделать фотографию.
Новшество Instagram уже осуждают, заявляя, что этот режим попросту украден.
«Женщина-Халк»
Marvel начала продвигать «Женщину-Халка» с помощью анкеты в Tinder. Создать подобный аккаунт мог бы кто угодно, но в этой анкете есть пометка о том, что она — рекламная. В описании анкеты Marvel никак не скрывает то, что лишь продвигает предстоящий релиз сериала для Disney+. «Фото» героини — это кадры из сериала и его трейлеров.
Интересные примеры продвижения Tinder были и ранее.
Команда Aviasales.kz создала профиль в приложении Tinder и начала личные переписки с пользователями.
В результате акции маркетологи охватили 12 тысяч человек и начали более 200 переписок. Также получился дополнительный охват в социальных сетях: пользователи выкладывали скриншоты забавных переписок и отмечали Aviasales.
А вот мой личный опыт в Тбилиси:
Увы, не сошлись — она по гороскопу стрелец.
«Анти-Инстаграм»
И завершит наш обзор новая соцсеть, которая уже стала самой популярной новой соцсетью. Приложение BeReal, или как его прозвали «Анти-Инстаграм», обогнало по популярности TikTok (!). Уже месяц соцсеть BeReal находится на 1 месте по скачиваниям в AppStore US. Она стала культурным феноменом и настоящим хитом.
BeReal запрещает: фотошоп, фильтры, инсценирование кадров и другие вмешательства в аутентичность.
Раз в день в случайное время вы получаете уведомление «Time to BeReal», после чего вам нужно срочно сфотографироваться прямо там, где вас застали, — например, в трусах на диване, с перекошенным лицом.
Оказалось, что такой антиглянец — ровно то, что хотят сейчас люди. Пользоваться BeReal просто и удобно: не нужно ни сочинять текст подписи, ни часами ретушировать фото.
Некоторые технические особенности:
Фотопост создается с помощью авто-склеивания кадров, которые видят фронтальная и задняя камера телефона в момент снимка. Вы узнаете, что получилось, уже только после публикации.
Поставить лайк чужому посту можно только с помощью селфи: если вы хотите отреагировать «Смешно», вам натурально нужно засмеяться в камеру.
P. S. В анти-инстаграме, по идее, не должно быть селебрити, но они там уже появились, причем сразу калибра Билли Айлиш.
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