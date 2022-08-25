ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посещение лесов почти во всех регионах Беларуси ограничили из-за риска пожаров

25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Велик риск возникновения природных пожаров в Беларуси. Из-за аномальной жары –воздух в республике прогрелся до 33 градусов – посещение лесов почти во всех регионах ограничили, передает «МИР 24».

Гослесохрана перешла на круглосуточный режим несения службы. Дополнительную технику и людей направили к приграничным с Россией территориям. Со стороны Псковской области есть угроза распространения огня. Это выявили камеры видеонаблюдения.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гослесохрана перешла на круглосуточный режим несения службы. Дополнительную технику и людей направили к приграничным с Россией территориям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлены финалисты исследования популярности лекарственных препаратов в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика