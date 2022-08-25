|
Посещение лесов почти во всех регионах Беларуси ограничили из-за риска пожаров
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Велик риск возникновения природных пожаров в Беларуси. Из-за аномальной жары –воздух в республике прогрелся до 33 градусов – посещение лесов почти во всех регионах ограничили, передает «МИР 24».
Гослесохрана перешла на круглосуточный режим несения службы. Дополнительную технику и людей направили к приграничным с Россией территориям. Со стороны Псковской области есть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гослесохрана перешла на круглосуточный режим несения службы. Дополнительную технику и людей направили к приграничным с Россией территориям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)