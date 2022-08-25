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Погода в СНГ: в Беларуси держится аномальная жара, в Казахстан пришла прохлада

25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара выше 30 градусов держится во многих странах Содружества. Из-за отсутствия осадков в большинстве районов Беларуси ограничено посещение лесов, риск появился и на приграничной территории. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси держится жаркая погода – плюс 33. Осадков не ожидается. В связи с этим высок риск пожарной безопасности. Лесные хозяйства отправили дополнительную технику и людей к границам с Россией. Со стороны Псковской области есть угроза пожара. Это выявили камеры видеонаблюдения.

Казахстан

На севере, востоке и юго-востоке Казахстана сегодня прохладно – плюс 15 и осадки. В Алматы синоптики советуют взять с собой зонт. Дожди будут идти в течение дня. Тем временем аграрии области приступили к сбору урожая лука.

В этом году его высадили с опозданием из-за задержки поставок семян. Подвела и погода – весна была холодной, что привлекло к различным заболеваниям овощной культуры. Своевременное внесение необходимых препаратов спасло урожай.

«На 10-15% мы недополучим урожай в этом квадрате, а в остальном, мы думаем, выйдем на планируемый тоннаж. У нас капельное орошение лежит в земле, мы с червем и мухой боролись через капельное орошение», – отметил генеральный директор фирмы по выращиванию овощей Нурлан Нурбеков.

Кыргызстан

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Рекомендации врача

Лето радует жителей Кыргызстана теплыми днями. Сегодня воздух прогрелся до 29 градусов. Приятная погода так и манит прогуляться на свежем воздухе.

Туристам в ущелье Ала-Арча удалось заснять редкое явление. В объективы камер попало целое семейство горных козлов. Сначала на склоне горы появился самец. К нему прискакали два маленьких козленка. В кустах за ними наблюдала мама-коза. Животные при виде людей не испугались и продолжили семейную прогулку.

Армения

В столице Армении плюс 35. Уже завтра синоптики обещают вновь повышение температуры на два-три градуса. Но жара не преграда сезонным работам. В республике сейчас разгар сбора винограда. По словам специалистов, урожай в этом году значительно превосходит прошлогодние объемы, изменилось и его содержание. Значительную часть собранных ягод отправят на производство вина.



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Из-за жары в Беларуси повышен риск пожарной безопасности. Сейчас лесные хозяйства отправили дополнительную технику и людей к границам с Россией.
 
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