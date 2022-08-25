Погода в СНГ: в Беларуси держится аномальная жара, в Казахстан пришла прохлада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара выше 30 градусов держится во многих странах Содружества. Из-за отсутствия осадков в большинстве районов Беларуси ограничено посещение лесов, риск появился и на приграничной территории. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь



В Беларуси держится жаркая погода – плюс 33. Осадков не ожидается. В связи с этим высок риск пожарной безопасности. Лесные хозяйства отправили дополнительную технику и людей к границам с Россией. Со стороны Псковской области есть угроза пожара. Это выявили камеры видеонаблюдения.

Казахстан



На севере, востоке и юго-востоке Казахстана сегодня прохладно – плюс 15 и осадки. В Алматы синоптики советуют взять с собой зонт. Дожди будут идти в течение дня. Тем временем аграрии области приступили к сбору урожая лука.

В этом году его высадили с опозданием из-за задержки поставок семян. Подвела и погода – весна была холодной, что привлекло к различным заболеваниям овощной культуры. Своевременное внесение необходимых препаратов спасло урожай.



«На 10-15% мы недополучим урожай в этом квадрате, а в остальном, мы думаем, выйдем на планируемый тоннаж. У нас капельное орошение лежит в земле, мы с червем и мухой боролись через капельное орошение», – отметил генеральный директор фирмы по выращиванию овощей Нурлан Нурбеков.

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