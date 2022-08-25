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Погода в СНГ: в Беларуси держится аномальная жара, в Казахстан пришла прохлада
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жара выше 30 градусов держится во многих странах Содружества. Из-за отсутствия осадков в большинстве районов Беларуси ограничено посещение лесов, риск появился и на приграничной территории. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
Казахстан
В этом году его высадили с опозданием из-за задержки поставок семян. Подвела и погода – весна была холодной, что привлекло к различным заболеваниям овощной культуры. Своевременное внесение необходимых препаратов спасло урожай.
Кыргызстан
Лето радует жителей Кыргызстана теплыми днями. Сегодня воздух прогрелся до 29 градусов. Приятная погода так и манит прогуляться на свежем воздухе.
Туристам в ущелье Ала-Арча удалось заснять редкое явление. В объективы камер попало целое семейство горных козлов. Сначала на склоне горы появился самец. К нему прискакали два маленьких козленка. В кустах за ними наблюдала мама-коза. Животные при виде людей не испугались и продолжили семейную прогулку.
Армения
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Из-за жары в Беларуси повышен риск пожарной безопасности. Сейчас лесные хозяйства отправили дополнительную технику и людей к границам с Россией.
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