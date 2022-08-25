Объявлены финалисты исследования популярности лекарственных препаратов в интернете

Источник материала: ProBusiness

Компания AMDG провела исследование популярности лекарственных препаратов в байнете и представила ТОП-10 производителей — финалистов девяти категорий. В исследовании приняли участие более 310 лекарственных препаратов.

“Сегодня фарминдустрия стала той отраслью, которая активно внедряет современные технологии не только в производстве, но и в продвижении лекарств. Интернет-присутствие стало одним из главных критериев конкурентоспособности препаратов на рынке. Запустив в 2021 году более 40 рекламных кампаний в этом сегменте, мы обнаружили связь между увеличением упоминаемости в интернете и долей рынка. Именно это нас подтолкнуло запустить такое исследование”, — говорит Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG Belarus.





О методологии исследования

Методология исследования AMDG включает в себя анализ спроса на лекарственные препараты в разрезе трех систем: Google, Яндекса и 103.by. Частота запросов показывает, насколько популярен препарат в поисковой системе, то есть сколько пользователей искали этот препарат. Анализ проводился за период январь — декабрь 2021 года.

В каждой категории было выделено по 10 компаний-финалистов, чьи лекарственные препараты имеют наибольшую популярность в интернете. Список производителей, которые вошли в шорт-лист каждой категории:

Лекарства от простуды и гриппа:

УП "Минскинтеркапс" (2 лекарственных препарата)

СООО "Лекфарм"

ООО "АмантисМед"

ОАО "Гедеон Рихтер"

ООО "Фармтехнология"

АО "Валента Фарм"

ООО "Ниармедик Фарма"

ООО "GlaxoSmithKline Export Ltd"

РУП "АКАДЕМФАРМ"

Лекарства при кашле:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. (2 лекарственных препарата)

СООО "Лекфарм"

ОАО "БЗМП"

АО "Bionorica SE"

АО "Софарма" Болгария

ООО "Юник Фармасьютикал Лабораториз"

ПАО "Галичфарм"

ООО "GlaxoSmithKline Export Ltd"

АО "Laboratoire Innotech International S.A.S."

Лекарства от аллергии:

ОАО "БЗМП" (3 лекарственных препарата)

СП ООО "Фармлэнд"

ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" (2 лекарственных препарата)

ООО "GlaxoSmithKline Export Ltd"

ООО "АмантисМед"

Dr.Reddy's Laboratories Limited

ООО "Байер ВР"

Лекарства от изжоги:

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

ТЕВА Фармацевтическая индастриз ЛТД

КРКА (2 лекарственных препарата)

ООО "Биотерра"

Dr.Reddy's Laboratories Limited

СООО "Лекфарм"

ОАО "Pharmacare PLC"

ООО "Байер ВР"

ОАО "БЗМП"

Лекарства при заболеваниях глаз, век:

РУП "Белмедпрепараты" (8 лекарственных препаратов)

АО "Татхимфармпрепараты"

АО "Alcon Pharmaceuticals Ltd."

Витамины:

УП "Минскинтеркапс" (2 лекарственных препарата)

АО "Медана Фарма"

ОАО "БЗМП"

ООО "Ламира-Фармакар"

Wörwag Pharma GmbH & Co

ИПУП "Мед-интерпласт"

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

АО "Киевский Витаминный Завод"

ООО "Байер ВР"

Лекарства для горла:

АО "Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi"

Laboratoires Bouchara-Recordati

ООО "Белалек"

АО "Валента Фарм"

ООО "Байер ВР"

ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"

Ranbaxy Laboratories Limited

АО "Олайнфарм"

ООО "Опытный завод "ГНЦЛС"

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

Лекарства для носа:

GlaxoSmithKline Export Ltd

АО "Berlin-Chemie AG"

ООО "Фармтехнология" (3 лекарственных препарата)

Organon

ООО "Pharmacare PLC"

ООО "Замбон Фарма"

АО "Bionorica SE"

АО "Нижфарм"

Лекарства для лечения и профилактики варикоза:

АО "Киевский Витаминный Завод" (2 лекарственных препарата)

ООО "Рубикон"

РУП "Белмедпрепараты" (2 лекарственных препарата)

ОАО "БЗМП"

УАО "LES LABORATOIRES SERVIER"

ПАО "Киевмедпрепарат"

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

АО "Laboratoire Innotech International S.A.S."

Объявление результатов исследования состоится 28 сентября 2022 года.

Подробнее ознакомиться с методологией и получить список исследуемых лекарственных препаратов можно здесь .

Партнеры исследования

103.by — медицинский портал и мобильное приложение.

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