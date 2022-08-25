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Древнего ракоскорпиона обнаружили в шахте Беларуси
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские шахтеры обнаружили в Солигорском районе окаменелости древнего ракоскорпиона. Они хранились в отложениях около полумиллиарда лет, сообщает канал «Беларуськалия».
Находку сделали работники ПГУ-2 Краснослободского рудника второго рудоуправления. Размер членистоногого составлял около семи сантиметров. Находку передали палеонтологам. После исследования ее передадут в музей предприятия.
Отмечается, что первого ракоскорпиона шахтеры обнаружили еще в 1976 году. С тех пор они периодически находили древние окаменелости.
Ракоскорпионы жили на Земле в палеозойскую эру (510-248 миллионов лет назад). Большинство видов были небольшими, но некоторые достигали размеров более двух метров и считаются крупнейшими членистоногими в истории.
Ракоскорпионы полностью вымерли. Вопреки распространенному мнению, они не были родственником современных скорпионов, их ближайшие ныне живущие родичи – мечехвосты.
Ранее стало известно, что
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Находку возрастом около 500 миллионов лет передали для исследований палеонтологам.
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