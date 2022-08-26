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Премьер Беларуси Головченко призвал ЕАЭС продолжать сотрудничество с Китаем

26.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийскому экономическому союзу необходимо продолжать работу по сопряжению своих инфаструктурных проектов с китайской инициативой «Один пояс-один путь». Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Нельзя прекращать работу с китайской стороной по привлечению, в том числе финансовых ресурсов для сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь», – подчеркнул Головченко.

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит 25-26 августа в расширенном составе под председательством главы правительства Кыргызстана Акылбека Жапаровав городе Чолпон-Ата.

Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в октябре в Армении.



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В частности, необходимо совмещать инфраструктурные проекты Союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь».
 
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