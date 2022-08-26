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Премьер Беларуси Головченко призвал ЕАЭС продолжать сотрудничество с Китаем
26.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евразийскому экономическому союзу необходимо продолжать работу по сопряжению своих инфаструктурных проектов с китайской инициативой «Один пояс-один путь». Как сообщает
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит 25-26 августа в расширенном составе под председательством главы правительства Кыргызстана Акылбека Жапаровав городе Чолпон-Ата.
Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета
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В частности, необходимо совмещать инфраструктурные проекты Союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь».
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