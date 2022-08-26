Безграничные возможности: как в Беларуси спортсмены-колясочники покоряли паркет и небо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На ней яркое платье с кружевами. Глаза горят, а руки боятся забыть движения. Насте Макиенко всего семь лет. В Беларусь из Москвы она приехала на первые в своей жизни международные соревнования по спортивным танцам на колясках. Из-за своего диагноза Настя никогда не ходила. Но танцевать смогла.

«Меня на танцы привела мама. Мне интересно заниматься. Я нашла новых друзей и знакомых. Люблю выступать», – рассказывает Настя.





Ирину Чебареву сложно не заметить. Яркая брюнетка своей ослепительной улыбкой покоряет судей. Она уже не раз становилась чемпионкой Беларуси и России. Будучи ребенком, в автомобильной аварии она потеряла родителей. Оказалась в инвалидном кресле. Пришлось заново учиться улыбаться: ей помогли танцы. Вместе с бабушкой тщательно готовит все наряды для выступлений, чтобы блистать на паркете:

«Мне нравится выступать именно в красивых платьях, конечно же, потому что все сразу замечают. И, когда на нем камни, еще – они блестят красиво!» – делится Ирина.





Спортивный зал под Минском видел много побед и разочарований. Слез радости и горести. Сотни людей заходили в реабилитационный центр с надеждой: жить полноценной жизнь. Не в четырех стенах, как это часто случается с людьми в инвалидном кресле, а так, как это делают обычные люди.

«Это явный пример не только для людей с ограниченными физическими возможностями, но и для всего социума в целом: стремиться, добиваться в жизни почти невозможного, казалось бы. Преодолевать депрессию и верить в будущее», – рассказывает председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам Валерий Коломиец.





Когда-то в Беларуси вернули к жизни азербайджанца Камала Мамедова. Звездой паркета он не стал. Говорит, пластики не хватало. А смелости было предостаточно: вместе с белоруской Анной Сиротюк десять лет назад он прыгнул с парашютом. Это сделало его знаменитым на родине. Появилась и хорошая работа.

«Выходя на паркет на специальной танцевальной инвалидной коляске, ты ломаешь много стереотипов. Если до этого у меня были какие-то стеснения, то я забыл о них. Были какие-то стигмы, я о них забыл. Танцы меня вернули к жизни духовно. А парашютный спорт вернул мне мужество, вернул мне смелость», – рассказывает Камал Мамедов.





Эвелину Халилову Валерий Коломиец заметил на улице. Глаз наметан: сразу решил, что девушка сможет танцевать. После недолгих раздумий Эвелина пришла на тренировку. Все получилось. А в этом году она оставила коляску на земле и совершила свой первый прыжок с парашютом в тандеме.

«Открылся парашют и там уже все было шикарно. И я просто летала и кайфовала. Супер!» – делится эмоциями Эвелина Халилова.





Для Анны Сиротюк – это уже шестой прыжок. Трехкратная чемпионка Европы по танцам на колясках влюбилась в небо десять лет назад.





«Появляется больше возможностей в небе, в полете! Каждый раз получаешь больше кайфа. И совсем другие ощущения. Это как человек делает первые шаги, каждый раз все увереннее. Так и в полете», – рассказывает Анна.

На счету россиянки Татьяны Бобровской – пятнадцать прыжков. Если бы не инвалидность, она была бы уже кандидатом в мастера спорта.





«Адреналин! Каждый раз новые ощущения. Я спирали кручу – еще задачу свою рабочую выполняю. Это добавляет интереса», – рассказывает Татьяна Бобровская.

Танцы и прыжки – это не только реабилитация. Спортсмены верят в себя и в свои силы. У семилетней Насти Макиенко еще впереди и медали, и прыжки. Но уже сегодня она доказала, что она человек с безграничными возможностями.