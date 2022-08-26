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Безграничные возможности: как в Беларуси спортсмены-колясочники покоряли паркет и небо
26.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На ней яркое платье с кружевами. Глаза горят, а руки боятся забыть движения. Насте Макиенко всего семь лет. В Беларусь из Москвы она приехала на первые в своей жизни международные соревнования по спортивным танцам на колясках. Из-за своего диагноза Настя никогда не ходила. Но танцевать смогла.
«Меня на танцы привела мама. Мне интересно заниматься. Я нашла новых друзей и знакомых. Люблю выступать», – рассказывает Настя.
Ирину Чебареву сложно не заметить. Яркая брюнетка своей ослепительной улыбкой покоряет судей. Она уже не раз становилась чемпионкой Беларуси и России. Будучи ребенком, в автомобильной аварии она потеряла родителей. Оказалась в инвалидном кресле. Пришлось заново учиться улыбаться: ей помогли танцы. Вместе с бабушкой тщательно готовит все наряды для выступлений, чтобы блистать на паркете:
Спортивный зал под Минском видел много побед и разочарований. Слез радости и горести. Сотни людей заходили в реабилитационный центр с надеждой: жить полноценной жизнь. Не в четырех стенах, как это часто случается с людьми в инвалидном кресле, а так, как это делают обычные люди.
Когда-то в Беларуси вернули к жизни азербайджанца Камала Мамедова. Звездой паркета он не стал. Говорит, пластики не хватало. А смелости было предостаточно: вместе с белоруской Анной Сиротюк десять лет назад он прыгнул с парашютом. Это сделало его знаменитым на родине. Появилась и хорошая работа.
Эвелину Халилову Валерий Коломиец заметил на улице. Глаз наметан: сразу решил, что девушка сможет танцевать. После недолгих раздумий Эвелина пришла на тренировку. Все получилось. А в этом году она оставила коляску на земле и совершила свой первый прыжок с парашютом в тандеме.
«Открылся парашют и там уже все было шикарно. И я просто летала и кайфовала. Супер!» – делится эмоциями Эвелина Халилова.
Для Анны Сиротюк – это уже шестой прыжок. Трехкратная чемпионка Европы по танцам на колясках влюбилась в небо десять лет назад.
На счету россиянки Татьяны Бобровской – пятнадцать прыжков. Если бы не инвалидность, она была бы уже кандидатом в мастера спорта.
«Адреналин! Каждый раз новые ощущения. Я спирали кручу – еще задачу свою рабочую выполняю. Это добавляет интереса», – рассказывает Татьяна Бобровская.
Танцы и прыжки – это не только реабилитация. Спортсмены верят в себя и в свои силы. У семилетней Насти Макиенко еще впереди и медали, и прыжки. Но уже сегодня она доказала, что она человек с безграничными возможностями.
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Спортивный зал под Минском видел много побед и разочарований. Слез радости и горести. Сотни людей заходили в реабилитационный центр с надеждой: жить полноценной...
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