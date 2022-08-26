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Россия и Беларусь нарастят объемы грузоперевозок
26.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить объемы грузоперевозок между странами договорились премьер-министры России и Беларуси. Михаил Мишустин и Роман Головченко встретились в рамках
Главы правительств обсудили перспективы развития транспортных коридоров, которые соединяют оба государства. Тем более, что в первом полугодии 2022-го товарооборот между странами уже вырос на 12%.
«Особое внимание мы уделяем практическим кооперациям в промышленности, в энергетике, в цифровой экономике, в сельском хозяйстве, в транспорте и во многих других отраслях. И хорошим примером нашего взаимодействия является организация транзитных поставок белорусских экспортных грузов через территорию России. В январе-июле объем перевозок вырос в два раза», – заявил председатель правительства России.
Также в Кыргызстане Михаил Мишустин встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Этот год – дважды юбилейный. 25 лет назад был подписан договор о дружбе и взаимной помощи и 30 лет исполнилось установлению дипотношений. Премьер-министры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.
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Об этом договорились премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко.
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