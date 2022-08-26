Россия и Беларусь нарастят объемы грузоперевозок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить объемы грузоперевозок между странами договорились премьер-министры России и Беларуси. Михаил Мишустин и Роман Головченко встретились в рамках межправительственного заседания стран-участниц ЕАЭС в Кыргызстане , передает «МИР 24».

Главы правительств обсудили перспективы развития транспортных коридоров, которые соединяют оба государства. Тем более, что в первом полугодии 2022-го товарооборот между странами уже вырос на 12%.

«Особое внимание мы уделяем практическим кооперациям в промышленности, в энергетике, в цифровой экономике, в сельском хозяйстве, в транспорте и во многих других отраслях. И хорошим примером нашего взаимодействия является организация транзитных поставок белорусских экспортных грузов через территорию России. В январе-июле объем перевозок вырос в два раза», – заявил председатель правительства России.

Также в Кыргызстане Михаил Мишустин встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Этот год – дважды юбилейный. 25 лет назад был подписан договор о дружбе и взаимной помощи и 30 лет исполнилось установлению дипотношений. Премьер-министры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.