Лукашенко оценил инновационную белорусскую продукцию для медицины и автопрома

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развивать суперпроизводство и выходить на мировой уровень. Александр Лукашенко посетил предприятие, которое выпускает инновационную продукцию для медицины и автопрома. В центре внимания президента – импортозамещение как ответ на санкции, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«У нас было два станка. А сейчас 46 единиц. Людям легче работать, интересно, работа влечет. На пенсию не пойду», – говорит наладчик станков и манипуляторов Александр Муравейко.

Станки работают 24 на 7. Все сотрудники в одной связке – от слесаря до академика. Продукцию производят инновационную: лазерные скальпели для медицины, оптические системы для оборонной промышленности. Новый проект – замещающий импорт.

Разработка заменит импортную тормозную систему в большегрузах, автобусах, тракторах Союзного государства. Эти узлы раньше не производили на постсоветском пространстве. В ближайшее время на предприятии начнут серийный выпуск.

«Нами освоено уже 70% всей системы. Предстоит освоить оставшиеся 30%, чтобы осуществлять комплектную поставку тормозных систем на все автомобильные рынки. Объемы производства тормозных систем в холдинге должны быть увеличены в 4,5 раза», – заявил генеральный директор управляющей компании холдинга Александр Мороз.

Большую часть продукции предприятие отправляет за рубеж – 65%. Спрос растет. Но с оплатой товаров возникли проблемы из-за санкций. Такая же ситуация и у других белорусских производителей. Президент потребовал решить вопрос в течение недели.

«Мы находимся на предприятии, которое всю жизнь под санкциями. Это мировой уровень. Проблема даже не в поставках. Проблема небольшая есть с переводом денег. Бандиты! Понимаете, товар взяли. Они готовы заплатить, но некоторые банки блокируют эти переводы и оплату. Решим и эту проблему. В чемоданах деньги будем возить, контролировать, но оплату будем производить», – сказал Александр Лукашенко.

Все, что производят в стране, востребовано, уверен белорусский лидер. И призывает развивать предприятия, у которых есть опыт и перспективные наработки. Лукашенко настаивает: предстоит усердно работать, чтобы создать задел для экономики на будущее.

«Самое тяжелое впереди. Нам надо завестись сейчас, использовать момент, занять ниши и сделать все, чтобы работала экономика. Это моя задача, моя цель. Вижу, что потихоньку мы ее достигаем. Изобилия больше не будет. Мир больше не будет таким. Идет переформатирование мира», – подчеркнул президент Беларуси.

Инициативы в такой обстановке президент ждет от местных властей. Новая Конституция наделила их большими полномочиями. Сейчас самое время действовать.

«Если кто-то не готов – заставим. Не может – научим. Я человек военный. Делай, как я – в армии такой принцип. Если я сегодня бегаю по стране, шевелюсь, так я не позволю кому-то сидеть, сложив руки. Ребята, надо раздеваться и бежать. Даже если такая жара», – сказал президент.

В пример Александр Лукашенко привел хлеборобов. Уборочная сейчас в разгаре. Тех, кто сутками работает в поле, обязательно отметят и поощрят.

Александр Лукашенко рассказал сегодня и о продуктовой безопасности. Президент заявил, что Россия готова поставить Беларуси миллион тонн зерна.