Верующие в Беларуси завершили 250-километровый крестный ход с Минской иконой Божией Матери

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечается день обретения Минской иконы Божией Матери. Завершив восьмидневный крестный ход, верующие приняли участие в литургии у Свято-Духова кафедрального собора. Посетила ее и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Терпение и молитва придают сил, говорят участники крестного хода. Верующие начали путь от Жировичского мужского монастыря, преодолели 250 километров. И на руках пронесли лики Богородицы. Список иконы Минской Божией Матери – главная реликвия.

«Икона весит около 130 килограммов. На протяжении всего пути мы менялись, поочередно несли икону. Смена составляет четыре человека. Каждая смена несет семь минут. Через семь минут другая четверка заступает, и так на протяжении всего пути», – рассказал верующий из Алтайского края Алексей Урядник.

«Здесь совершается такая сила, неимоверная. Мы вот покушали на привале, поднимаемся, и кажется, что невозможно уже идти. И потом как будто открывается второе дыхание», – поделилась участница крестного хода Светлана Ярошик.

Паломники присоединились к торжественной литургии. Она прошла на площади рядом с главным храмом столицы. Здесь и хранится образ Божией Матери.

Считается, что икона Божией Матери попала в Минск чудесным образом по воде. В этот день 26 августа 1500 года верующие увидели ее в реке. Есть версия, что за несколько лет до этого Киев, где хранилась икона, был разграблен татарами, а образ брошен в реку. По легенде, святыня прошла полтысячи километров против течения. Сначала по Днепру, затем по Березине, и оказалась здесь в Свислочи. И вот уже 500 лет икона – покровительница Минска.

Православные верят: образ Минский Богородицы написал апостол и евангелист Лука, который лично знал Матерь Божию. Из века в век икону списывали с оригинала. Так она дошла до наших дней. Сегодня образ утопает в цветах. А люди получают утешение и помощь.

«Студенты, когда идут экзамены сдавать, люди, у которых решается что-то важное на работе, также приходят. Кто-то заболел. Многие потом говорят: да, Слава Богу, у меня получилось. Не все получают желаемое, по-разному бывает. Но порой Господь дает нам не только то, что мы просим, он дает что-то другое, что бывает гораздо более полезным», –сказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

«У меня мамы нет уже восемь лет. И к Божьей Матери я обращаюсь всегда, как к маме. Прихожу к иконочке, в подол тыкаюсь, говорю: помоги. Своим покровом она мою семью оберегает и сохраняет», – рассказала прихожанка Свято-Духова кафедрального собора Юлия Никитенко.

В начале прошлого века, в годы атеизма, храм, где находилась Минская икона Богоматери, был взорван. Во время Великой Отечественной она хранилась в сыром складе. То, что святыня уцелела, называют чудом. Сегодня ее образ – основа герба белорусской столицы. И верующие видят в этом добрый знак.