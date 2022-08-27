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Товарооборот Беларуси и Узбекистана вырос на 38% за полгода

27.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Плюс 38% за полгода. Это рост товарооборота Беларуси и Узбекистана. Сегодня в Кыргызстане премьер-министры двух стран обсудили дальнейшее наращивание взаимной торговли, передает «МИР 24».

Из Беларуси поставляют мясные продукты, сухое молоко, сыры и творог, лекарства, сыворотки из крови, древесные плиты. Экспорт Узбекистана – хлопчатобумажная пряжа, свежие и сушеные фрукты, постельное белье, трикотажная одежда. Динамично сотрудничают промышленники и бизнесмены.

«Цифры, которые у нас есть по взаимной торговле, говорят о том, что мы на правильном пути. У нас в январе – июне товарооборот вырос на 38%. Это хорошая цифра. Особенно подчеркну: импорт узбекских товаров в Беларусь вырос почти в два раза. Это тоже говорит о том, что наши усилия не проходят даром. Представители бизнеса – и частных, и государственных компаний – получают эти сигналы и их реализуют на благо экономик двух стран», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

За первое полугодие товарооборот Беларуси и Узбекистана составил 191 миллион долларов. Это почти 11,5 миллиардов российских рублей.



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За первое полугодие товарооборот двух стран составил 191 миллион долларов. Это почти 11,5 миллиардов российских рублей.
 
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