Соревнования спасателей на воде завершились под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проверка на скорость, ориентирование на глубине и оказание медицинской помощи. Под Минском завершились соревнования спасателей на воде. Восемь команд прошли испытания в различных видах прикладного спорта. За зрелищными соревнованиями наблюдала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Станция принимает тревожный вызов. В водоеме тонет человек. У спасателей не больше пяти минут. За это время нужно успеть надеть экипировку, выехать на место, достать из воды утопающего и срочно начать реанимацию.

Это испытание – проверка на скорость и слаженную работу . В одиночку спасти человека на глубине очень трудно. В своей команде Алексей Воронин – обеспечивающий водолаз. Его задачи: держать сигнальный конец, помогать коллеге ориентироваться в воде.

«Один моторист-рулевой, который катером непосредственно управляет. Второй – рабочий водолаз, который непосредственно идет в воду. Страхующий водолаз, потому что под водой может всякое произойти, неприятности, и надо будет помощь работающему водолазу оказать. И обеспечивающий – я», – поделился водолаз спасательной станции «Дрозды» Алексей Воронин.

Водолазный триатлон оттачивает четкую ориентацию на глубине. Задача: снарядиться, под водой раскрутить сцепку, поднять на поверхность манекен. Сергей Амбражей – водолаз с наивысшим разрядом. За четверть века работу в гидрокостюме довел до автоматизма.

«Отдельные элементы, конечно, дают, во-первых, уверенность в себе. Как профессионалу, что с тобой ничего не случится. Тебе же надо оказать помощь кому-то, чтобы с тобой ничего не случилось», – добавил водолаз 7-го разряда спасательной станции «Цнянка» Сергей Амбражей.

Лучших из лучших выбирали на каждом этапе соревнований. Команде победителей вместе с почетным кубком вручили денежный приз.

«Первый этап – это спасание на лодке. Второй – водолазный триатлон. И третий – это выход катера по спасательной тревоге. Все упражнения подобраны таким образом, что они отражают их реальную действительность их ежедневной работы. И здесь они должны показать свои самые лучшие качества, навыки, умения», – отметил начальник водолазно-спасательной службы Минска Юрий Лагутик.

Тренировочные погружения водолазы выполняют ежедневно. В жаркую погоду постоянно с воды мониторят ситуацию на пляжах. На станциях они дежурят 24 часа, семь дней в неделю. Ведь на кону спасение человеческой жизни.