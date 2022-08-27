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Таможенники в Беларуси обнаружили 160 кг гашиша
27.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские таможенники обнаружили 160 килограммов гашиша на пункте пропуска «Козловичи». Как сообщает «МИР 24», наркотики пытались ввезти в страну из Польши.
Эта партия запрещенных веществ стала одной из самых крупных в этом году. На черном рынке она стоит почти 300 миллионов российских рублей. Наркотик нашли в грузовике. По документам в нем перевозили фольгу и крепежные элементы.
Задержаны четыре человека, им грозит до 10 лет лишения свободы.
С начала года белорусские таможенники выявили около 250 фактов незаконного перемещения наркотиков и психотропов через границу.
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Наркотик пытались ввезти в страну из Польши.
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