Таможенники в Беларуси обнаружили 160 кг гашиша

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские таможенники обнаружили 160 килограммов гашиша на пункте пропуска «Козловичи». Как сообщает «МИР 24», наркотики пытались ввезти в страну из Польши.

Эта партия запрещенных веществ стала одной из самых крупных в этом году. На черном рынке она стоит почти 300 миллионов российских рублей. Наркотик нашли в грузовике. По документам в нем перевозили фольгу и крепежные элементы.

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«В ходе таможенного досмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что имеются нехарактерные вложения за передней стенкой рефрижератора. Оттуда были извлечены 186 брикетов с веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что это опасное наркотическое средство гашиш», – рассказала заместитель начальника управления Государственного таможенного комитета Беларуси Екатерина Шкурдюк.

С начала года белорусские таможенники выявили около 250 фактов незаконного перемещения наркотиков и психотропов через границу.