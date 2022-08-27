Футбольный бильярд, силовой экстрим: под Минском прошел культурно-спортивный фестиваль «Вытоки»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Культурно-спортивный фестиваль «Вытоки» в небольшом белорусском городе Копыль завершил летний сезон. Юным участникам предложили пройти испытания более чем в 20 видах спорта, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Участие в олимпийском квесте начинается с аккредитации. Всем, кому от трех до 14 лет, выдают бейдж с пустыми полями для печатей. Пройдешь испытания в 15 видах спорта – главный приз, портативная колонка, твой.

Хоккей, карате, вольная борьба, плавание, гиревой спорт, теннис – попробовать можно все. Даниил Дубинин занимается греблей. А на фестивале вместо весла впервые взял в руки клюшку для гольфа.

«Здесь очень весело. Классная музыка. Новые виды спорта тоже есть. Нравится стрельба из лука, футбол тоже, баскетбол», – сказал спортсмен.

А этот спорт считается русской народной игрой. Про городки многие ребята узнали сегодня впервые. Также, как и про снукбол – бильярд в макро-размере.

«Это как бильярд, но в футболе. Вместо шаров тут футбольные мячи, и их надо забивать в лунки, – пояснил участник фестиваля Даниил Кашицкий.

Настоящим испытанием стало прохождение сектора силового экстрима. В этом спорте нужна не только сила, но и ловкость и находчивость.

«Это спорт, который предполагает поднятие различных предметов нестандартным способом. У нас есть покрышки, у нас есть очень неудобные снаряды в виде бревна, например. Есть природный камень, который поднимает каждый по-своему», – рассказал представитель Федерации силового экстрима Евгений Гобец.

Подарок получил и город – хозяин соревнований. Копылю организаторы фестиваля вручили денежный сертификат. Эти средства пойдут на развитие спортивной инфраструктуры.

«Вытоки» для меня – это образ жизни. Потому что мы все лето живем «Вытоками». Последние мероприятия с сочувствием проводим, потому что настолько приросли друг к другу. К нам все больше и больше подходит людей, которые приезжают с окрестностей, и они просят нас, чтобы мы приехали к ним и привезли этот праздник», –сказала соорганизатор фестиваля Лилия Лукашенко.

Этим летом фестиваль прошел во всех областях Беларуси. Первый день праздника посвящали культурным традициям городов, ну, а второй – спорту и олимпийскому движению.