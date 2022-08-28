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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 22 по 28 августа 2022 года
28.08.2022 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Перепелиный барон, кибербезопасность и необычный маркетинг. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
С 23 сентября 2022 года до 1 января 2024-го для арендодателей установили запрет по фиксации в договоре размера ставки арендной платы в иностранной валюте, и исключений по договорам аренды не предусмотрено. Как быть в этой ситуации тем арендодателям, которые уже работают по договорам с привязкой к валюте, специально для «Про бизнес»
А что делать, чтобы у вас вообще были арендаторы,
Полезное для бизнеса
Продажа бизнеса — процесс, требующий детального анализа, проработки всех возможных рисков и соблюдения установленных процедур по оформлению таких сделок. За последнее время ушли или намереваются продать свой бизнес и уйти из Беларуси такие крупные компании как Wargaming, Olvi plc. (ОАО «Лидское пиво»), немецкая компания Henkel, поэтому вопрос продажи/покупки бизнеса сегодня актуален. Перед принятием таких решений важно обратить внимание на ряд вопросов,
В прошлом году 65% белорусов фиксировали, что у них вырос уровень стресса на работе, 61% россиян заявлял о выгорании, а по данным исследования Gallup, 23% трудящихся американцев чувствуют себя в состоянии выгорания «часто или постоянно». Обстоятельства 2022 года вполне могут вызвать рост «уставших» сотрудников. СЕО «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полина Ганкович поделилась с «Про бизнес» опытом, как поддержать коллег в сложное время,
Компания hoster.by
Маркетологи изрядно потрудились в последнее время. Было много удивительно, поэтому «Про бизнес» попросил основателя digital-агентства YEES Евгения Чернобая сделать обзор самых необычных обновлений и практик.
Истории бизнеса
Дмитрий и Екатерина Атраховичи познакомились в Киеве, поездили по миру, а потом решили переехать в Беларусь, на родину парня, и обосноваться на земле. До этого Дмитрий подбирал кадры для IT и не имел опыта деревенской жизни, но идея поселиться ближе к природе и производить натуральные продукты питания ребят увлекла. Со временем увлечение переросло в семейное дело — и сегодня продукцию хутора в Окушково знают не только в Беларуси, но и за границей. Сами ребята в магазин за продуктами почти не ходят и мечтают о том, что и сторонников осознанного питания, и небольших местных производств, будет становиться все больше. Историю жителей больших городов, которые научились зарабатывать в деревне,
Первые клиенты у фитнес-тренера Никиты Данько появились после того, как он поправился на 30 килограмм, а затем похудел до прежних размеров — и все это публично, под прицелом СМИ. Сейчас его система FITME включает не только программы для похудения, но и доставку здоровой еды, скоро откроется и фитнес-студия. Про то, как все это начиналось, с какими сложностями пришлось столкнуться и как онлайн-платежи помогают масштабироваться,
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Перепелиный барон, кибербезопасность и необычный маркетинг. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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