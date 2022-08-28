Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 22 по 28 августа 2022 года

Источник материала: ProBusiness





Перепелиный барон, кибербезопасность и необычный маркетинг. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

С 23 сентября 2022 года до 1 января 2024-го для арендодателей установили запрет по фиксации в договоре размера ставки арендной платы в иностранной валюте, и исключений по договорам аренды не предусмотрено. Как быть в этой ситуации тем арендодателям, которые уже работают по договорам с привязкой к валюте, специально для «Про бизнес» объяснила директор юридической компании «РЕСОЛВА Консалт» Людмила Царик.

А что делать, чтобы у вас вообще были арендаторы, рассказал CEO и Co-founder бизнес-центра Campus Егор Карпович.

Полезное для бизнеса

Продажа бизнеса — процесс, требующий детального анализа, проработки всех возможных рисков и соблюдения установленных процедур по оформлению таких сделок. За последнее время ушли или намереваются продать свой бизнес и уйти из Беларуси такие крупные компании как Wargaming, Olvi plc. (ОАО «Лидское пиво»), немецкая компания Henkel, поэтому вопрос продажи/покупки бизнеса сегодня актуален. Перед принятием таких решений важно обратить внимание на ряд вопросов, о которых эксперты юридической группы REVERA рассказали «Про бизнес» .

В прошлом году 65% белорусов фиксировали, что у них вырос уровень стресса на работе, 61% россиян заявлял о выгорании, а по данным исследования Gallup, 23% трудящихся американцев чувствуют себя в состоянии выгорания «часто или постоянно». Обстоятельства 2022 года вполне могут вызвать рост «уставших» сотрудников. СЕО «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полина Ганкович поделилась с «Про бизнес» опытом, как поддержать коллег в сложное время, и раскрыла инструменты, которые использует для этого ее команда.

Компания hoster.by провела опрос о кибербезопасности белорусского бизнеса. «Результаты показали, что эти вопросы до сих пор не в фокусе у белорусского бизнеса — и совершенно напрасно. За последние полгода мы видим рост количества атак, — отметил генеральный директор компании Сергей Повалишев. — От действий хакеров и интернет-мошенников страдают все: сайты малого бизнеса перестают работать от DDoS-атак конкурентов, а у крупного — „уводят“ базы данных клиентов, и они теряют прибыль от простоя информационных систем во время хакерских нападений». Белорусский провайдер подчеркивает, что большинство проблем с кибербезопасностью возникает из-за неосторожности и наивности сотрудников, работающих с информационными системами.

Маркетологи изрядно потрудились в последнее время. Было много удивительно, поэтому «Про бизнес» попросил основателя digital-агентства YEES Евгения Чернобая сделать обзор самых необычных обновлений и практик. Смотрите и читайте, что получилось .

Истории бизнеса

Дмитрий и Екатерина Атраховичи познакомились в Киеве, поездили по миру, а потом решили переехать в Беларусь, на родину парня, и обосноваться на земле. До этого Дмитрий подбирал кадры для IT и не имел опыта деревенской жизни, но идея поселиться ближе к природе и производить натуральные продукты питания ребят увлекла. Со временем увлечение переросло в семейное дело — и сегодня продукцию хутора в Окушково знают не только в Беларуси, но и за границей. Сами ребята в магазин за продуктами почти не ходят и мечтают о том, что и сторонников осознанного питания, и небольших местных производств, будет становиться все больше. Историю жителей больших городов, которые научились зарабатывать в деревне, читайте тут .

Первые клиенты у фитнес-тренера Никиты Данько появились после того, как он поправился на 30 килограмм, а затем похудел до прежних размеров — и все это публично, под прицелом СМИ. Сейчас его система FITME включает не только программы для похудения, но и доставку здоровой еды, скоро откроется и фитнес-студия. Про то, как все это начиналось, с какими сложностями пришлось столкнуться и как онлайн-платежи помогают масштабироваться, Никита рассказал «Про бизнес» .

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