Хлеб из муки нового урожая начали выпекать в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хлебозаводы Беларуси приступили к выпечке из муки нового урожая, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

«Вот здесь происходит замес теста в тестомесильной машине. Вращается вокруг оси. Рычаг внутри».

Владимир Марченко на ногах с раннего утра. Но это сегодня. Нередко инженер-технолог смены уходит и в ночное. Длится смена 12 часов, но Владимир уже привык. Шутка ли – 40 лет стажа. И все на одном предприятии. Именно он получает муку нового урожая.

«Хлеб всему голова был, есть и будет. Во все времена и века. У кого намолот хороший, тот всегда на коне. А хороший урожай – будем с хлебом!», – уверен технолог.

Все ингредиенты для хлеба Владимир проверяет на влажность и кислотность. Следит за качеством закваски. Контролирует все процессы от замеса до выхода из печи. Здесь, конечно, учитывают и предпочтения потребителя. А он сейчас искушен и требователен.

«Рецептура создана таким образом, чтобы она включала в себя такие добавки, как кунжут, пророщенное зерно, повидло и другие вкусности. Вот в настоящее время выходит из печи хлеб «Елисеевский» с посыпкой кунжута», – рассказала начальник лаборатории хлебозавода Юлия Чимбур.

Хлеба и караваи, печенье и пряники. Торты и даже зефир. Ежесуточно предприятие производит 55 тонн хлебобулочных изделий и до 4 тонн кондитерских. Отправляют и на экспорт.

«Экспорт у нас увеличился по сравнению с прошлым годом. Странами, в которых пользуется популярностью наша продукция, являются Россия, Казахстан, Азербайджан», – сказала заместитель начальника отдела по продажам Елена Бровко.

Зерно, а, значит, и хлеб – ресурс стратегический. Самая важная продовольственная кампания года – жатва. В Беларуси уже собрали свыше 7 млн тонн зерна. Страна не зависит от импорта зерновых.