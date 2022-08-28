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День огурца отметили в белорусском Шклове
28.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Овощи-гиганты и их поедание на скорость – так в белорусском Шклове отмечают День огурца. Дегустации, кулинарные мастер-классы и костюмированное шоу: самый огуречный город Беларуси подводит итоги сбора урожая. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Съел быстрее всех и попросил добавки. Победителю огуречной битвы в подарок тоже огурец – которого хватит на несколько дней. Но это не самый большой. Рекордсмена нашли в соседнем подворье.
«Как же ты вырастила?». – «Я растила-растила, а он – в ширину. А у вас в длину! Вот это огурец, так огурец!».
Самый длинный огурец растили две недели. Овощ из теплицы, но не капризный и особого ухода не требовал. Хотя масштабы поразили и хозяйку.
«Купили сорт длинных огурцов, «китайский змей» назывался. Мы специально не срывали, не собирали урожай. И максимально, что нам удалось, вырастили», –рассказала участница фестиваля Екатерина Петровская.
Праздник задал моду сезона. Зеленый цвет, шляпки и зонтики – огуречные мотивы повсюду. Пройти мимо зрителей и заманить ароматом – на параде блюд уже определились лидеры. И у хозяек на подворьях выстроились очереди.
«В прошлом году была. И в этом: бегом-бегом на поезд из Могилева сюда. Я обожаю огурцы, и вообще овощи все», – сказала Тамара Беглякова.
Фантазию участников не ограничивали: овощные картины, игрушки и сувениры. А в кулинарных рецептах главный ингредиент – огурец. Свежие, обжаренные, консервированные, в бочонках, на тарелках и подносах. Варенье, оладьи, соус.
К празднику эти хозяйки готовились заранее, начиная с подбора семян и заканчивая приготовлением блюд. Чтобы накрыть стол, у многих ушла целая ночь. Кулинарный праздник собрал сотни белорусов. Для них фермеры и хозяйки приготовили около 300 блюд.
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Кулинарный праздник собрал сотни гостей. Для них фермеры и хозяйки приготовили около 300 блюд.
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