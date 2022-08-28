День огурца отметили в белорусском Шклове

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Овощи-гиганты и их поедание на скорость – так в белорусском Шклове отмечают День огурца. Дегустации, кулинарные мастер-классы и костюмированное шоу: самый огуречный город Беларуси подводит итоги сбора урожая. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Съел быстрее всех и попросил добавки. Победителю огуречной битвы в подарок тоже огурец – которого хватит на несколько дней. Но это не самый большой. Рекордсмена нашли в соседнем подворье.

«Как же ты вырастила?». – «Я растила-растила, а он – в ширину. А у вас в длину! Вот это огурец, так огурец!».

Самый длинный огурец растили две недели. Овощ из теплицы, но не капризный и особого ухода не требовал. Хотя масштабы поразили и хозяйку.