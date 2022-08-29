Многодетным и малообеспеченным семьям в Беларуси помогут собрать детей в школу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси многодетным и малообеспеченным семьям помогают подготовить детей к новому учебному году. Поддержку получили почти 200 тысяч школьников . Собрать портфель будущим первоклассникам помогла и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В семье Данилович пятеро детей и трое из них – школьники. Младшая Виталина в этом году впервые сядет за парту, нужно покупать все с нуля : от рюкзака до красок и карандашей. Средним детям – обновить школьную форму. Подготовка к учебному году заметно сказывается на семейном бюджете.

«Много чего приходится докупать еще. В этом году наша школа вводит эмблемы и обязательный темно-синий цвет. То есть если что-то у нас было черное или серое, приходится от этого отказываться», – отметила многодетная мама Алла Данилович.

Собрать детей в школу помогает молодежная организация. Волонтеры приходят в каждую семью, приносят самое нужное. Тетради, альбомы, краски, развивающие игры – подарки собирали неравнодушные люди. Добрую акцию волонтеры проводили все лето, поучаствовать мог любой желающий. В торговых центрах установили специальные контейнеры для школьных принадлежностей.

«Более активны, конечно, люди среднего возраста, потому что они, наверное, понимают, как тяжело собирать детей в школу, что каждый год это определенные затраты. Но и молодежь не остается в стороне. Учреждения образования тоже собирают комплекты для школьников», – заявил первый секретарь молодежной организации Заводского районного комитета Минска Сергей Ширко.

Поддерживает семьи и государство. К 1 сентября многодетные получают материальную помощь. С этого года размер выплаты увеличился – 30% от прожиточного минимума, это почти 100 белорусских или 2300 российских рублей.

«Также выплата начисляется в рамках адресной социальной помощи малообеспеченным семьям – в виде единовременного пособия или ежемесячных пособий на приобретение детских товаров, канцелярских принадлежностей, одежды, обуви. Помощь может быть также оказана работающим родителям по месту их работы за счет средств профсоюзных организаций, за счет средств нанимателя», – объяснила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Светлана Белаж.

В Беларуси более 119 тысяч многодетных семей. Чтобы получить от государства материальную помощь на каждого ребенка, нужно просто обратиться в центры социального обслуживания населения. Материальная помощь семьям к школе составила почти 30 миллионов белорусских рублей, это 700 миллионов российских. И выплаты продолжаются.