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Беларусь начнет доклинические испытания собственного препарата от COVID-19 с 1 декабря
29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь в этом году начнет доклинические испытания своей
Вакцина будет невекторная и легко восприниматься организмом. Субботин заверил: работа идет успешно. Сейчас под Витебском формируется производственный участок. Там будет налажен полный цикл производства вакцины.
«Завод является универсальным. На нем не только антиковидные вакцины могут производиться в последующем, а любая другая, какую технологию мы разработаем и на базе какого вируса будем проводить исследования. В Витебской области эксклюзивные условия для формирования такого кластера биотехнологического», – отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
Первую партию отечественной вакцины планируют получить вначале 2023 года.
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Об этом рассказал губернатор Витебской области Александр Субботин после доклада президенту во Дворце Независимости.
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