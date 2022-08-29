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Беларусь начнет доклинические испытания собственного препарата от COVID-19 с 1 декабря

29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь в этом году начнет доклинические испытания своей вакцины от COVID-19. Названа и дата – 1 декабря. Об этом рассказал губернатор Витебской области Александр Субботин после доклада президенту во Дворце Независимости. Препарат будут создавать в северном регионе, сообщает «МИР 24».

Вакцина будет невекторная и легко восприниматься организмом. Субботин заверил: работа идет успешно. Сейчас под Витебском формируется производственный участок. Там будет налажен полный цикл производства вакцины.

«Завод является универсальным. На нем не только антиковидные вакцины могут производиться в последующем, а любая другая, какую технологию мы разработаем и на базе какого вируса будем проводить исследования. В Витебской области эксклюзивные условия для формирования такого кластера биотехнологического», – отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Первую партию отечественной вакцины планируют получить вначале 2023 года.



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Теги: Витебск
 
 
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Об этом рассказал губернатор Витебской области Александр Субботин после доклада президенту во Дворце Независимости.
 
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