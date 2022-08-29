ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия планируют подготовить к середине 2023 года договор о едином рынке нефти и газа

29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К середине 2023 года будет готов межправительственный договор об едином рынке нефти и газа в Союзном государстве. Об этом заявил руководитель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, передает «МИР 24».

Президент Беларуси принял главу концерна с докладом. Александр Лукашенко интересовался работой нефтеперерабатывающей отрасли в условиях санкций, а также ходом модернизации двух НПЗ. Заострил внимание и на других вопросах.

«Немалый слой проблем в импортозамещении. Это касается и твоего огромного концерна, и министерства целого. Ну, и союзные программы по формированию единой территории по нефти и газу. Как здесь с твоей точки зрения продвигается вопрос?» – поинтересовался президент Республики Беларусь.

В Беларуси удалось обеспечить бесперебойную работу нефтехимических предприятий, доложил Андрей Рыбаков. Все выплаты в бюджет своевременны, зарплаты не опустились ниже уровня прошлого года. Журналистам руководитель «Белнефтехима» рассказал: по плану идет и работа по союзному строительству.

«Подготовлен проект соответствующего договора. И сегодня находится на рассмотрении как у российской, так и у нашей стороны. Планируем до конца года снять все возможные и невозможные аспекты и все спорные вопросы», – подчеркнул Рыбаков.

В Беларуси активно модернизируют нефтехимический комплекс. Ранее в Гомельской области были обнаружены новые месторождения черного золота.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко принял главу «Белнефтехима» Андрея Рыбакова с докладом. Президент интересовался работой нефтеперерабатывающей отрасли в условиях санкций, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Многодетным и малообеспеченным семьям в Беларуси помогут собрать детей в школу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2022
Mir24.TV Belarus
29.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика