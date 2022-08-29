Беларусь и Россия планируют подготовить к середине 2023 года договор о едином рынке нефти и газа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К середине 2023 года будет готов межправительственный договор об едином рынке нефти и газа в Союзном государстве. Об этом заявил руководитель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, передает «МИР 24».

Президент Беларуси принял главу концерна с докладом. Александр Лукашенко интересовался работой нефтеперерабатывающей отрасли в условиях санкций, а также ходом модернизации двух НПЗ. Заострил внимание и на других вопросах.

«Немалый слой проблем в импортозамещении. Это касается и твоего огромного концерна, и министерства целого. Ну, и союзные программы по формированию единой территории по нефти и газу. Как здесь с твоей точки зрения продвигается вопрос?» – поинтересовался президент Республики Беларусь.

В Беларуси удалось обеспечить бесперебойную работу нефтехимических предприятий, доложил Андрей Рыбаков. Все выплаты в бюджет своевременны, зарплаты не опустились ниже уровня прошлого года. Журналистам руководитель «Белнефтехима» рассказал: по плану идет и работа по союзному строительству.

«Подготовлен проект соответствующего договора. И сегодня находится на рассмотрении как у российской, так и у нашей стороны. Планируем до конца года снять все возможные и невозможные аспекты и все спорные вопросы», – подчеркнул Рыбаков.