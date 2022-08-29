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Беларусь и Россия планируют подготовить к середине 2023 года договор о едином рынке нефти и газа
29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К середине 2023 года будет готов межправительственный договор об
Президент Беларуси принял главу концерна с докладом. Александр Лукашенко интересовался работой нефтеперерабатывающей отрасли в условиях санкций, а также ходом модернизации двух НПЗ. Заострил внимание и на других вопросах.
В Беларуси удалось обеспечить бесперебойную работу нефтехимических предприятий, доложил Андрей Рыбаков. Все выплаты в бюджет своевременны, зарплаты не опустились ниже уровня прошлого года. Журналистам руководитель «Белнефтехима» рассказал: по плану идет и работа по союзному строительству.
«Подготовлен проект соответствующего договора. И сегодня находится на рассмотрении как у российской, так и у нашей стороны. Планируем до конца года снять все возможные и невозможные аспекты и все спорные вопросы», – подчеркнул Рыбаков.
В Беларуси активно модернизируют нефтехимический комплекс. Ранее в Гомельской области были обнаружены
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Александр Лукашенко принял главу «Белнефтехима» Андрея Рыбакова с докладом. Президент интересовался работой нефтеперерабатывающей отрасли в условиях санкций, а...
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