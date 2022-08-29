Молодежная сборная России по футболу сыграет в сентябре с командами Беларуси и Казахстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежная сборная России в сентябре проведет товарищеские матчи с командами Беларуси и Казахстана, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи состоятся в рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Беларуси. 21 сентября россияне в городе Борисов на Городском стадионе сыграют с белорусами, а 24 сентября в Минске на стадионе «Трактор» – с казахстанцами.

К участию в сборе будут привлечены игроки 2002 года рождения и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.