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Молодежная сборная России по футболу сыграет в сентябре с командами Беларуси и Казахстана

29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежная сборная России в сентябре проведет товарищеские матчи с командами Беларуси и Казахстана, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи состоятся в рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Беларуси. 21 сентября россияне в городе Борисов на Городском стадионе сыграют с белорусами, а 24 сентября в Минске на стадионе «Трактор» – с казахстанцами.

К участию в сборе будут привлечены игроки 2002 года рождения и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.



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Теги: Минск
 
 
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Обе встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который состоится в Беларуси.
 
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