Погода в СНГ: в горах Казахстана можно увидеть брокенского призрака, в Беларуси убрали 95% зерновых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воздух из Арктики прорывается в центральную часть России. Жара уступит место холоду. Ночью в Москве столбики термометров будут опускаться до суровых плюс шести. Ждать ли прохладных перемен жителям других городов Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Лето передумало покидать Казахстан. Почти по всей стране солнце вновь набирает силу, градусы растут. На севере республике знойные плюс 30, а на западе жара под 40.

В эти дни в горах Алматы можно увидеть редкое и загадочное атмосферное явление, которое называют брокенским призраком. Это не мистика, а игры природы. Сам призрак – всего лишь тень человека, которая отброшена на облака или туман. Такое возможно, если кто-то оказывается на пике или хребте и на него в это время светит солнце. Капли влаги преломляют и отражают свет. Горный «призрак» окружен цветными кольцами и даже может двигаться. Кажется, что сам по себе, но это колебания воздуха.

Кыргызстан

В Бишкеке солнце раскалило атмосферу до плюс 31, и никакого намека на дождь. На севере республики на градус выше. Такая погода хорошо влияет на созревание фруктов. Фермеры Чуйской области начали собирать поздние сорта яблок. «превосход», «голден» и другие. Часть отправляют на экспорт в Россию и другие страны Евразийского экономического союза.

Беларусь

Беларусь сдается осени. В стране кратковременные дожди и грозы. Местами сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Но в некоторых районах погода цепляется за тепло: столбики термометров держатся на уровне до 27 градусов. Хлеборобы успеют завершить жатву в сроки. С полей убрали 95% зерновых. В лидерах уборочной в этом году Брестская область. Там на зернотоки уже отправили 98% урожая. Аграриям осталось убрать только поздние культуры: просо и гречиху.