|
Погода в СНГ: в горах Казахстана можно увидеть брокенского призрака, в Беларуси убрали 95% зерновых
30.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Воздух из Арктики прорывается в центральную часть России. Жара уступит место холоду. Ночью в Москве столбики термометров будут опускаться до суровых плюс шести. Ждать ли прохладных перемен жителям других городов Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Лето передумало покидать Казахстан. Почти по всей стране солнце вновь набирает силу, градусы растут. На севере республике знойные плюс 30, а на западе жара под 40.
Кыргызстан
В Бишкеке солнце раскалило атмосферу до плюс 31, и никакого намека на дождь. На севере республики на градус выше. Такая погода хорошо влияет на созревание фруктов. Фермеры Чуйской области начали собирать поздние сорта яблок. «превосход», «голден» и другие. Часть отправляют на экспорт в Россию и другие страны Евразийского экономического союза.
Беларусь
Беларусь сдается осени. В стране кратковременные дожди и грозы. Местами сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Но в некоторых районах погода цепляется за тепло: столбики термометров держатся на уровне до 27 градусов. Хлеборобы успеют завершить жатву в сроки. С полей убрали 95% зерновых. В лидерах уборочной в этом году Брестская область. Там на зернотоки уже отправили 98% урожая. Аграриям осталось убрать только поздние культуры: просо и гречиху.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)