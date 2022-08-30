Тандем белорусских комбайнеров поставил рекорд жатвы-2022

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экипаж комбайнеров из Минской области первым в стране намолотил шесть тысяч тонн зерна. Это абсолютный рекорд последних лет. Хлеборобам помогла новая белорусская техника, хорошая погода и слаженный тандем. Награждали рекордсменов торжественно – хлебом из муки нового урожая и денежными премиями, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Тысяча, две, три… а теперь и шесть. Так рекорд за рекордом Василий Зур и Сергей Максимец стали лидерами белорусской жатвы. В тандеме – впервые, но подружились сразу. И работали на равных – вместе обслуживали комбайн и трудились в поле до заката.

«Все слаженно, все вместе, то есть нет у нас «ты делаешь это, а я это», все совместно, поэтому меньше времени тратится. Благодаря всему, благодаря самим себе, производителю комбайна, агроному, директору. Не было бы урожая, не было бы шести тысяч тонн», – рассказал помощник комбайнера Василий Зур.

За победу в урожайной гонке – солидная премия. Вдобавок каждому ноутбук и новый смартфон. Глава экипажа Сергей Максимец деньги потратит на семейную мечту. Все вложит в строительство большого дома.

«Хочу дом выкупить в колхозе. Жена, два сына. Один в Минске работает, а второй поступил тоже в Минск», – сказал комбайнер Сергей Максимец.

Экипажу хлеборобов повезло – убирали зерно на новом комбайне. Кабина просторная, внутри и кондиционер, и отопление. Есть даже холодильник. Техника белорусская, экспериментальная. В Минской области таких всего 40. Но в следующему году станет больше 300.

«Техническое преимущество в том, что здесь увеличена пропускная способность за счет того, что молотилка 1700 миллиметров, а в классических молотилка – 1500. Безусловно, двигатель соответствующей мощности, 530 лошадиных сил. Помимо бортового компьютера, здесь установлена система JPS-навигации, система картирования урожайности, которая тоже помогает механизаторам правильно настроить технику», – объяснил генеральный директор предприятия по производству сельхозтехники Александр Новиков.

Повезло хлеборобам и с погодой. Урожай в этом году выдался богатым, а августовская жара увеличила намолот. Всего зернотоки страны пополнили 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна.

«Сегодня с полей уже идет практически сухое зерно, которое не нужно дорабатывать, не нужно сушить, то есть это тоже плюс и экономия. Нам всегда в уборку нужна жара, потому что лучше идет обмолот, лучше идет выработка, больше продолжительность рабочего времени и не растут сорняки, потому что отсутствует влага», – отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета Василий Сысоев.

На уборке зерновых жатва в стране не заканчивается. Теперь комбайнеры выйдут в поле, чтобы собрать урожай кукурузы, проса и гречихи.