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Тандем белорусских комбайнеров поставил рекорд жатвы-2022
30.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экипаж комбайнеров из Минской области первым в стране намолотил шесть тысяч тонн зерна. Это абсолютный рекорд последних лет. Хлеборобам помогла новая белорусская техника, хорошая погода и слаженный тандем. Награждали рекордсменов торжественно – хлебом из муки нового урожая и денежными премиями, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Тысяча, две, три… а теперь и шесть. Так рекорд за рекордом
За победу в
«Хочу дом выкупить в колхозе. Жена, два сына. Один в Минске работает, а второй поступил тоже в Минск», – сказал комбайнер Сергей Максимец.
Экипажу хлеборобов повезло – убирали зерно на новом комбайне. Кабина просторная, внутри и кондиционер, и отопление. Есть даже холодильник. Техника белорусская, экспериментальная. В Минской области таких всего 40. Но в следующему году станет больше 300.
Повезло хлеборобам и с погодой. Урожай в этом году выдался богатым, а августовская жара увеличила намолот. Всего зернотоки страны пополнили 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна.
«Сегодня с полей уже идет практически сухое зерно, которое не нужно дорабатывать, не нужно сушить, то есть это тоже плюс и экономия. Нам всегда в уборку нужна жара, потому что лучше идет обмолот, лучше идет выработка, больше продолжительность рабочего времени и не растут сорняки, потому что отсутствует влага», – отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета Василий Сысоев.
На уборке зерновых жатва в стране не заканчивается. Теперь комбайнеры выйдут в поле, чтобы собрать урожай кукурузы, проса и гречихи.
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Награждали рекордсменов торжественно – хлебом из муки нового урожая и денежными премиями.
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