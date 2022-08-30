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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве сотрудницы почты в Беларуси
30.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы почтового отделения. Преступление с особой жестокостью было совершено 26 августа в Орше Витебской области, передает «МИР 24».
Злоумышленник забрал деньги из кассы. Чтобы замести следы – поджег отделение. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения.
На помощь коллегам в Оршу оперативно направили сотрудников уголовного розыска из Минска и Витебска. Ситуация находилась на контроле Александра Лукашенко.
Известно, что задержанный – мужчина 1951 года рождения, неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. В общей сложности за решеткой он провел более 35 лет.
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Ситуация находилась на контроле Александра Лукашенко. Президент поставил задачу: в течение суток установить и задержать подозреваемого.
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