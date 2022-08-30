Задержан подозреваемый в жестоком убийстве сотрудницы почты в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы почтового отделения. Преступление с особой жестокостью было совершено 26 августа в Орше Витебской области, передает «МИР 24».

Злоумышленник забрал деньги из кассы. Чтобы замести следы – поджег отделение. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения.

На помощь коллегам в Оршу оперативно направили сотрудников уголовного розыска из Минска и Витебска. Ситуация находилась на контроле Александра Лукашенко.

«Президентом была поставлена задача: в течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. При задержании он попытался скрыться, и сотрудники открыли огонь на поражение. Сейчас подозреваемому оказывается медицинская помощь, проводятся иные следственные действия. В настоящее время в постройках и прилегающей территории к дому, где проживал подозреваемый, изъяты деньги и одежда, в которой было совершено преступление», – заявил министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков.

Известно, что задержанный – мужчина 1951 года рождения, неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. В общей сложности за решеткой он провел более 35 лет.