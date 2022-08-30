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Продолжается прием конкурсных проектов на фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022
30.08.2022 15:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Экзотический образ ламы неспроста стал визуальным образом фестиваля. Эти редкие для наших широт звери с яркими прическами и невозмутимым видом стали воплощением нестандартного, творческого взгляда на мир, свойственного людям творческих профессий.
Конкурсные работы на фестиваль принимаются только от участников из Беларуси, но могут быть реализованы как для белорусских, так и зарубежных брендов.
Состав жюри категорийной вертикали представлен представителями брендов, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на белорусском рынке. Оба состава жюри работают независимо друг от друга, что ежегодно позволяет создать прозрачную систему рейтинга фестиваля и наград.
Церемония награждения фестиваля — это своеобразный коктейль, замешанный на страсти создателей рекламы, работ победителей, созданных на белорусском рынке, эмоций радости от побед и легкой зависти тех, кому не достались заветные статуэтки ЛАМА.
На Церемонии награждения Фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА также станут известны победители
Принять участие в конкурсах Фестиваля ЛАМА могут как коммуникационные, маркетинговые, рекламные, брендинговые, digital, event-агентства, продакшн-студии Беларуси, так и частные авторы, фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и другие творческие персоны, а также службы маркетинга локальных и международных брендов, творческие команды компаний-рекламодателей.
Период подачи конкурсных работ разделен на несколько этапов. Стоимость участия в фестивале на ранних дедлайнах является наиболее низкой.
Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022 ключевые даты:
Льготный дедлайн — 15 сентября
Финальный дедлайн — 10 октября
Судейство — 25 октября
Церемония награждения — 28 октября
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также загрузить конкурсные работы, кейсы можно на
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Локальный фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА
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