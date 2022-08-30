Продолжается прием конкурсных проектов на фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022

Источник материала: ProBusiness





Локальный фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА — событие, которое ежегодно ждут представители индустрии маркетинга и рекламы. Фестиваль давно стал площадкой, где агентства демонстрируют свои лучшие реализованные проекты, чтобы получить желанные статуэтки и попасть в ежегодный рейтинг креативности.

Экзотический образ ламы неспроста стал визуальным образом фестиваля. Эти редкие для наших широт звери с яркими прическами и невозмутимым видом стали воплощением нестандартного, творческого взгляда на мир, свойственного людям творческих профессий.

Конкурсные работы на фестиваль принимаются только от участников из Беларуси, но могут быть реализованы как для белорусских, так и зарубежных брендов.

Конкурсы ЛАМА разделены на две вертикали: индустриальную, и категорийную. Всего на фестивале 112 номинаций. Работы можно подать как в одну, так и обе вертикали. Индустриальную вертикаль оценивает агентский состав жюри, в который ежегодно входят ярчайшие представители рекламного рынка: креативные, арт-директора, топ-менеджеры агентств, обладатели как локальных, так и международных наград на фестивалях креативности.

Состав жюри категорийной вертикали представлен представителями брендов, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на белорусском рынке. Оба состава жюри работают независимо друг от друга, что ежегодно позволяет создать прозрачную систему рейтинга фестиваля и наград.

Церемония награждения фестиваля — это своеобразный коктейль, замешанный на страсти создателей рекламы, работ победителей, созданных на белорусском рынке, эмоций радости от побед и легкой зависти тех, кому не достались заветные статуэтки ЛАМА.

На Церемонии награждения Фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА также станут известны победители Конкурса Young Creators , созданного для развития креативных молодых людей в индустрии маркетинга, рекламы и коммуникаций. Результаты конкурса войдут в рейтинг Young Creators , первым партнером которого стал МТБанк . Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке и отправить решение кейса на почту info@association.by до 23 сентября 2022 года.

Принять участие в конкурсах Фестиваля ЛАМА могут как коммуникационные, маркетинговые, рекламные, брендинговые, digital, event-агентства, продакшн-студии Беларуси, так и частные авторы, фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и другие творческие персоны, а также службы маркетинга локальных и международных брендов, творческие команды компаний-рекламодателей.

Период подачи конкурсных работ разделен на несколько этапов. Стоимость участия в фестивале на ранних дедлайнах является наиболее низкой.

Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022 ключевые даты:

Льготный дедлайн — 15 сентября

Финальный дедлайн — 10 октября

Судейство — 25 октября

Церемония награждения — 28 октября