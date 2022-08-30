Wunder Digital провели большую встречу для партнеров и клиентов у себя «дома»

Источник материала: ProBusiness

В минувшую пятницу, 26 августа, партнеры и клиенты Wunder Digital были приглашены на большую встречу, организованную агентством. Мероприятие получило название «#WUNDERЛЮДИ. Для людей и про людей» и стало закономерным итогом развития коммуникационной платформы #wunderлюди, которую компания развивает с прошлого года. Главная цель ивента — создание комфортной площадки для общения и обмена опытом представителей бизнес-сообщества Беларуси, которые знают, как обернуть вызовы на пользу своему делу и постоянно изобретают новые способы справляться с затруднительными ситуациями. Встреча прошла в закрытом формате — каждый присутствовавший получил персональное приглашение от СЕО Wunder BY Натальи Цариковой.

Более 60 гостей собрались в этот день «дома» у Wunder Digital — на террасе DOM, которая находится совсем рядом с их офисом. В рамках мероприятия выступили эксперты агентства, которые рассказали о трендах digital-направлений, а также инсайтах маркетинга. Затем клиенты Wunder Digital поделились реальными кейсами из своей практики, а партнеры организации выступили с презентациями по актуальным вопросам разработки стратегий, продакшена и ведения SMM в кризисные времена.

Актуальные темы, новые знакомства, душевная атмосфера и по-настоящему продуктивное завершение рабочей недели — таким получилось мероприятие «#WUNDERЛЮДИ. Для людей и про людей». Команда агентства довольна результатом и уже планирует организовать аналогичный ивент снова, с бóльшим количеством спикеров и гостей.

«Мероприятие «#WUNDERЛЮДИ. Для людей и про людей» осталось позади, но впечатления, которые оно после себя оставило, не ослабевают и сейчас, — признается СЕО Wunder BY Наталья Царикова. — Волнение перед выступлением, трепет перед экспертностью коллег, смех и насыщенные обсуждения — я бы с удовольствием вернулась назад во времени, чтобы пережить это еще раз. А с другой стороны, зачем возвращаться, если можно организовать нечто подобное снова, но масштабнее и ярче? Думаю, история #wunderлюдей только начинается».