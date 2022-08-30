В Беларуси обсудили законопроекты о деятельности политических партий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси будут регулировать деятельность гражданских обществ и политических партий. Два соответствующих законопроекта уже в разработке. Их с представителями политических сил республики обсудил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости , сообщает «МИР 24».

«Цель обновленного закона – сформировать крепкие партии, не имеющие разногласий по основополагающим принципам развития страны, способные предложить перспективные проекты социально-экономического развития, а главное – принять активное участие в их реализации. Партия – это власть, а она влечет к себе как идеалистов, так и политических авантюристов. Поэтому подходить к данному вопросу надо взвешенно, стимулируя полезную государству деятельность партий и выстраивая жесткий заслон тем из них, которые вредят Беларуси», – заявил президент.

Благодаря новым документам, отношения партий с госорганами станут более открытыми. Также политические объединения смогут принимать активное участие в управлении делами государства.