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В Беларуси обсудили законопроекты о деятельности политических партий
30.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси будут регулировать деятельность гражданских обществ и политических партий. Два соответствующих законопроекта уже в разработке. Их с представителями политических сил республики обсудил Александр Лукашенко
Благодаря новым документам, отношения партий с госорганами станут более открытыми. Также политические объединения смогут принимать активное участие в управлении делами государства.
В законопроекте есть и запреты на создание определенных структур. К примеру, в случае пропаганды экстремизма, финансирования из-за рубежа. Высшей формой сотрудничества государства и общества станет
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В стране будут регулировать деятельность гражданских обществ и политических партий. Два соответствующих законопроекта уже в разработке.
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