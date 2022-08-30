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Беспилотные самосвалы обкатывают в Беларуси
30.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разработали
Деталь к детали, словно конструктор. В цеху собирают самые большие машины в мире – карьерные самосвалы. Руководит процессом Игорь Говорунов, говорит: на таком производстве главное точность и соблюдение правил безопасности.
Сберечь экологию, снизить риски для здоровья и сократить расходы на эксплуатацию. Сейчас конструкторы работают над самосвалами на электронных батареях и беспилотниками. Эта техника из белорусских и российских деталей – завод практически отказался от импортных запчастей.
«Машина успешно проходит испытания. В принципе она уже может сама определять свое окружение, сканировать, видеть другие самосвалы. И даже они самостоятельно разъезжаются по дороге. Это проект, который уже на пороге внедрения в массы. Сейчас обкатывается безлюдная технология на двух машинах грузоподъемностью 30 тонн. А также две машины находятся у нас в Ситнице», – подчеркнул начальник бюро компоновки Алексей Мелех.
А с конвейера сразу в угольные карьеры Кузбасса. Российский регион уже купил около трех тысяч белорусских самосвалов. И поставки в соседнюю страну только растут. Логистические цепочки налажены, а оплата в
У предприятия практически нет конкурентов. Один из самосвалов даже попал в Книгу рекордов Гиннесса – он единственный поднимает грузы до 450 тонн. Высота такой машины с трехэтажный дом. Белорусские самосвалы работают не только в российских карьерах, но также в Чили, ЮАР, Австралии.
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Конструкторы трудились над техникой несколько лет, сейчас она проходит тестирование на полигонах.
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