Беспилотные самосвалы обкатывают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разработали беспилотные электросамосвалы . Конструкторы трудились над техникой несколько лет, и сейчас она проходит тестирование на полигонах. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская рассказала подробности о новинках.

Деталь к детали, словно конструктор. В цеху собирают самые большие машины в мире – карьерные самосвалы. Руководит процессом Игорь Говорунов, говорит: на таком производстве главное точность и соблюдение правил безопасности.

«Сейчас объемы выросли. В прошлом месяце мы, например, собирали 19 машин 90-тонных. Машина собирается с нуля. К нам приходит комплект деталей, мы собираем машину, заправляем, налаживаем, обкатываем», – объяснил мастер на участке сборки машин Игорь Говорунов.

Сберечь экологию, снизить риски для здоровья и сократить расходы на эксплуатацию. Сейчас конструкторы работают над самосвалами на электронных батареях и беспилотниками. Эта техника из белорусских и российских деталей – завод практически отказался от импортных запчастей.

«Машина успешно проходит испытания. В принципе она уже может сама определять свое окружение, сканировать, видеть другие самосвалы. И даже они самостоятельно разъезжаются по дороге. Это проект, который уже на пороге внедрения в массы. Сейчас обкатывается безлюдная технология на двух машинах грузоподъемностью 30 тонн. А также две машины находятся у нас в Ситнице», – подчеркнул начальник бюро компоновки Алексей Мелех.

А с конвейера сразу в угольные карьеры Кузбасса. Российский регион уже купил около трех тысяч белорусских самосвалов. И поставки в соседнюю страну только растут. Логистические цепочки налажены, а оплата в российских рублях .

«Мы существенно рассчитываем укрепить свои позиции на этом рынке. Мы с хорошей динамикой идем, в этом году нарастили от прошлого порядка 40%. Мы отмечаем серьезную активность по сотрудничеству с разными регионами Российской Федерации», – заявил заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике Василий Шостак.

У предприятия практически нет конкурентов. Один из самосвалов даже попал в Книгу рекордов Гиннесса – он единственный поднимает грузы до 450 тонн. Высота такой машины с трехэтажный дом. Белорусские самосвалы работают не только в российских карьерах, но также в Чили, ЮАР, Австралии.