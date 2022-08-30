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Лукашенко: Беларусь будет совершенствовать партийное строительство и гражданское общество
30.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Действовать на пользу государству и народу – такое требование Александр Лукашенко поставил на совещании сегодня. Оно было посвящено новым
Президент Беларуси одобрил документы, но потребовал доработать их. В первую очередь законопроекты должны сделать различные организации более открытыми. Причем, с учетом реалий сегодняшнего дня.
Сегодня в Беларуси больше десяти политических партий и около трех тысяч общественных объединений. После принятия законов они должны будут пройти перерегистрацию. Нововведения придадут партиям больший вес на политической арене.
«Не партия просто так, «бумажная». А за этим должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей и выработка программы. Наверное, партийное поле будет несколько уже. Но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют, которых знают наши граждане», – заявил глава администрации президент Республики Беларусь Игорь Сергеенко.
В законопроектах прописаны и основания для ликвидации партии. Например, призывы к экстремизму и финансирование из-за рубежа. Документы во время осенней сессии рассмотрят в парламенте.
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Сегодня в Беларуси больше десяти политических партий и около трех тысяч общественных объединений. После принятия законов они должны будут пройти перерегистрацию.
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