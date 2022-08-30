Лукашенко: Беларусь будет совершенствовать партийное строительство и гражданское общество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Действовать на пользу государству и народу – такое требование Александр Лукашенко поставил на совещании сегодня. Оно было посвящено новым законам о партиях и развитии гражданского общества.

Президент Беларуси одобрил документы, но потребовал доработать их. В первую очередь законопроекты должны сделать различные организации более открытыми. Причем, с учетом реалий сегодняшнего дня.

«Не надо ничего выдумывать, не надо далеко бежать на перспективу, далеко забегать вперед. Потому что не знаем, что будет завтра. Не знаем, какой будет мир. Процесс будет развиваться, мы также будем совершенствовать партийное строительство и свое гражданское общество. То есть строго приземлиться и не отрываться от земли, чтобы не уйти в сторону и не натворить ошибок. По сути, начинается новый этап обустройства общественного сектора», – подчеркнул глава государства.

Сегодня в Беларуси больше десяти политических партий и около трех тысяч общественных объединений. После принятия законов они должны будут пройти перерегистрацию. Нововведения придадут партиям больший вес на политической арене.

«Не партия просто так, «бумажная». А за этим должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей и выработка программы. Наверное, партийное поле будет несколько уже. Но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют, которых знают наши граждане», – заявил глава администрации президент Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

В законопроектах прописаны и основания для ликвидации партии. Например, призывы к экстремизму и финансирование из-за рубежа. Документы во время осенней сессии рассмотрят в парламенте.