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Беларусь и Россия намерены развивать проекты в атомной энергетике

31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и «Росатом» намерены развивать сотрудничество. Эта тема стала ключевой на встрече в Минске премьер-министра республики Романа Головченко и гендиректора корпорации Алексея Лихачева, передает «МИР 24».

Прежде всего говорили об окончательном вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в Гродненской области. В прошлом году запустили первый энергоблок. На завершающей стадии находится второй. При необходимости могут быть построены и дополнительные энергоблоки.

Для «Росатома» этот проект стал знаковым. Корпорация впервые построила станцию такого типа за границей.



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Теги: Минск
 
 
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Тема обсуждалась на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.
 
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