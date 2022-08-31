Беларусь и Россия намерены развивать проекты в атомной энергетике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и «Росатом» намерены развивать сотрудничество. Эта тема стала ключевой на встрече в Минске премьер-министра республики Романа Головченко и гендиректора корпорации Алексея Лихачева, передает «МИР 24».

Прежде всего говорили об окончательном вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в Гродненской области. В прошлом году запустили первый энергоблок. На завершающей стадии находится второй. При необходимости могут быть построены и дополнительные энергоблоки.

Для «Росатома» этот проект стал знаковым. Корпорация впервые построила станцию такого типа за границей.