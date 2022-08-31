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Беларусь и Россия намерены развивать проекты в атомной энергетике
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и «Росатом» намерены развивать сотрудничество. Эта тема стала ключевой на встрече в Минске премьер-министра республики Романа Головченко и гендиректора корпорации Алексея Лихачева, передает «МИР 24».
Прежде всего говорили об окончательном вводе в эксплуатацию
Для «Росатома» этот проект стал знаковым. Корпорация впервые построила станцию такого типа за границей.
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Тема обсуждалась на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.
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