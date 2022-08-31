ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг US Open

31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская спортсменка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Это заключительный в сезоне турнир Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке.

Уточняется, что Соболенко, получившая шестой номер посева, в ходе первого круга обыграла американку Кэтрин Харрисон со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1:28.

В следующем круге белорусской спортсменке предстоит сыграть с эстонкой Кайей Канепи, которая обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счетом 7:6, 6:3.

На данный момент Соболенко занимает шестое место в рейтинге WTA. На ее счету 10 титулов под эгидой организации.

Ранее россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек в матче первого круга Открытого чемпионата США



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко в ходе первого круга обыграла американку Кэтрин Харрисон со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1:28.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь будет совершенствовать партийное строительство и гражданское общество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2022
Mir24.TV Belarus
31.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика