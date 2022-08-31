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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг US Open
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская спортсменка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Это заключительный в сезоне турнир Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке.
Уточняется, что Соболенко, получившая шестой номер посева, в ходе первого круга обыграла американку Кэтрин Харрисон со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1:28.
В следующем круге белорусской спортсменке предстоит сыграть с эстонкой Кайей Канепи, которая обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счетом 7:6, 6:3.
На данный момент Соболенко занимает шестое место в рейтинге WTA. На ее счету 10 титулов под эгидой организации.
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Арина Соболенко в ходе первого круга обыграла американку Кэтрин Харрисон со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1:28.
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