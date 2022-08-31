У кушетки — только мужчины и масштабирование в подвал. Как географ открыл брутальную мастерскую массажа

Источник материала: ProBusiness





Знакомьтесь: 31-летний Артемий Лебедев из Могилева. По образованию — географ, по призванию — массажист и предприниматель. Два года назад, ровно на старте первой волны ковида в Беларуси Артемий открыл в своем родном городе мастерскую массажа «Медвежья лапа» — и она совершенно не похожа на то, что вы видели раньше. Коричневые стены, брутальный полумрак, этническая скандинавская музыка, крепкие парни-массажисты — и уникальная философия места, которое принимает клиентов почти в центре Могилева. Читайте историю «Медвежьей лапы» и бизнес-планы ее владельца в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси .

Когда-то Артемий преподавал географию в областном лицее Могилева. Все это было «его»: и предмет, в котором, говорит парень, учитель и ученик почти никогда не «завязаны» на экзамены и ЦТ, и взаимоотношения с детьми, которые получались совершенно комфортными, открытыми и взаимообогащающими.

Минус был только один: «Педагогика в Беларуси, знаете ли, — не лучший, как минимум финансово, вариант карьеры для молодого парня».

Еще в университете Артемий заинтересовался массажем — сначала, говорит, это было хобби: все, что связано со спортом и восстановлением тела, всегда было интересно. Окончил несколько курсов, тренировался на родителях и друзьях, стал пробовать себя в коммерческом массаже. Вначале, как все: выезжал к частным клиентам со столом, брал за услуги относительно небольшие деньги. И, вспоминает, все время понимал, что это не то, чего хочется.

— А хотелось мне посвятить массажу, может, и не жизнь, но определенный период времени точно. Создать особенное пространство, в котором я мог бы чувствовать себя комфортно сам, принимать клиентов, которым близок мой подход, и оттачивать на нем бизнес-процессы.





Просто открыть кабинет и сделать в нем «красиво» мне было неинтересно. Считаю, какую бы услугу ты ни продавал, бизнес всегда должен быть про бизнес. Поэтому я постоянно учился не только массажу разных направлений и повышал квалификацию, как профессионал в этой сфере, но и получал бизнес-образование. Мы с командой проходили обучение в бизнес-школе. Там были знания по маркетингу, управлению, продажам, финансам — все это сейчас я использую.

Я открывал мастерскую, четко представляя себе стратегию дальнейшего развития, ведь без знаний ты можешь построить какой-то бизнес, но точно не можешь сделать его лучшим.

«Медвежья лапа» открылась в марте 2020 года — в самом начале пандемии в Беларуси. Помещение в 50 «квадратов» расположено в центре города, в здании бывшего ДК завода, ныне — культурно-развлекательного центра с частным владельцем. Артемий рассказывает, что помещение на довольно выгодных, хоть и близких к среднерыночным, условиях ему предложили владельцы площадей — его постоянные клиенты.

— Видимо, рассмотрели во мне уже тогда какой-то потенциал.

В первый ремонт помещения, который делали максимально бюджетно, практически силами семьи и друзей, и покупку мебели перед открытием предприниматель вложил около $ 3 тыс. Потом, спустя где-то полтора года, был еще один ремонт — когда сформировалось четкое понимание того, какой должна быть студия.





— Самое ужасное для меня время — старт в первую волну ковида. Были страх, непонимание, как наладить процессы. Вроде бы все могли работать — в Беларуси практически не было ограничений, но мы же понимаем, что массаж — это во-первых, очень контактная услуга, во-вторых, это совсем не то, куда клиент будет в первую очередь направлять деньги в условиях полной неопределенности.

Артемий вспоминает, что ему очень повезло: клиентов, которые были с ним и ранее, он практически не потерял — они продолжали ходить на массаж в только что открытую мастерскую.

— Думаю, люди целенаправленно меня поддержали. Лишился я лишь небольшой части аудитории: перестали ходить те, кто жил с очень маленькими детьми или пожилыми родителями, и старался минимизировать социальные контакты, либо очень мнительные и внушаемые люди.

Пока Артемий зарегистрирован как ИП, но в самом ближайшем будущем собирается реорганизоваться в ООО. Причина проста: налоги для ИП после изменений законодательства перестали быть очень выгодными, а двух наемных работников, которые он может себе позволить, будучи индивидуальным предпринимателем, становится мало.

— Я хочу уходить от самого массажа и оперативного управления мастерской. У меня в найме два массажиста — этого, если я уйду, будет недостаточно. Плюс сейчас стал остро необходим администратор.





Почему «Медвежья лапа»?

— Об этом меня спрашивают постоянно! — смеется предприниматель. И поясняет: — Медведь — это тотемное животное древних славян. Самый большой зверь в наших краях, но это животное — не про агрессию и злость. Медведь — это про ответственность, спокойствие, мудрость. Лапы — это про мять, разминать, то есть — про массаж. Мы позиционируем массаж через силу тела и духа.





Такая философия — некий противовес модным трендам белорусской массажной сферы, говорит парень. Он не любит, когда мастера заявляют, что массажем они «лечат», потому что это нечестно и неправильно, и не понимает всеобщего увлечения восточными техниками.

— Очень уважаю восточную и любую другую культуру, но, простите, при чем здесь мы? Я вырос в Беларуси, отлично владею белорусским языком, глубоко, еще из детства и семьи, знаю наши культуру, традиции, музыку, архитектуру, народное творчество. Это все действительно входит в сферу моих жизненных интересов. Поэтому «Медвежья лапа» — это некая синергия профессии, которой я владею и которую люблю, и моих увлечений.





В «Медвежьей лапе» работают только мужчины. Артемий поясняет: ну, а кто еще может здесь обитать? Было бы странно увидеть в заведении с таким названием милых девушек-работниц.

— Мужчины физически сильнее и выносливее, а, поверьте мне, массаж тела — это тяжелая физически работа. Более того, клиенты приходят к нам не, условно, за моделированием фигуры — таким видом массажа мы не занимаемся, а за восстановлением, если хотите, — врачеванием (это не то же самое, что лечение).

Они идут к лекарю, знахарю, лежат на поле боя — и им нужно, чтобы мужественный человек под сильную музыку залечил их раны. Такая философия, такой культ правильной, здоровой, помогающей силы и мужественности, мужской энергии вместе с заботой, с желанием помочь.



Фото: из архива героя

Ну и просто вопрос выносливости: я и мои парни можем сделать за рабочий день по 12 часовых сеансов массажа (с перерывом на 15−30 минут на обед). Это, конечно, предел, в обычные спокойные дни действует правило: каждый принимает не более 10 клиентов в день, оптимально — 8.

По словам основателя «Лапы», основной сегмент его ЦА — предприниматели: «Эти люди, во-первых, постоянно нуждаются во врачевании тела и духа — такая уж сегодня их судьба, а во-вторых, это очень осознанные мужчины и женщины, которые понимают, что порядок с телом — это порядок с головой».



Фото: из архива героя

Инвестиции в себя

С образованием в сфере массажа в нашей стране сложно, говорит Артемий. Гарантированно качественного, например, государственного, обучения нет. Нет и профессии «массажист» как таковой. Получить нужную квалификацию раньше можно было только в медколледжах, и то не каждому желающему.

— То есть, чтобы стать хорошим специалистом, тебе нужно самому изучать рынок частного образования в этой сфере, ездить учиться в другие страны, выбирать, вникать и прорабатывать интересные тебе и востребованные направления. Все это приходится делать самостоятельно. Собираешь по деталькам конструктор Lego, пока не получится то, чем ты будешь доволен. А потом докупаешь новые детальки — и так бесконечно.

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Всего, прикидывает предприниматель, он уже вложил в свои профессиональные компетенции около $ 15 тысяч: сюда входят обучение массажу, бизнес-образование, консультации по личному бренду, SMM.

— Если я не хочу быть «тетей Галей», которая принимает клиентов в «однушке» в соседнем доме, нужно становиться бизнесменом: получать знания и учиться их применять, развиваться и масштабироваться.





Артемий признается: ты можешь быть очень крутым массажистом, но когда сталкиваешься с массажной мастерской как бизнесом, понимаешь, что тебе очень не хватает профильных знаний. Владелец бизнеса должен разбираться в СанПиН и дезсредствах, понимать, как выстраивать продажи, как упаковывать и продвигать продукт, как работать с клиентами и возражениями…

Основной канал продаж услуг «Медвежьей лапы» — Instagram. Аккаунт ведет Артемий — говорит, ему помогают «насмотренность, любознательность и немного профильных знаний», — для производства фото- и видеоконтента привлекает сторонних подрядчиков.

И при всем этом во главе бизнеса все равно массаж — именно за ним и за восстановлением к тебе приходят люди.

— Проблема в том, что это очень контактный бизнес: если тебе все равно, кто подал тебе кусок мяса за прилавком в магазине, то тебе никогда не будет все равно, кому ты доверяешь свое тело, насколько тебе с этим человеком комфортно. То есть ты должен подобрать команду, в которой высоки не только профессиональные компетенции, но и человеческие качества, эмоциональный интеллект.

Его сотрудники работают на «сделке»: получают в зависимости от принятых клиентов. Средняя зарплата, говорит Артемий, колеблется в пределах 1−2 тысяч рублей в зависимости от месяца.

Через мастерскую в месяц проходят 350−400 клиентов (визитов). Оборот ИП — от 10 до 25 тыс. белорусских рублей в месяц ($ 4−10 тыс.), налог — 16% от валовой выручки. О рентабельности бизнеса Артемий говорить не хочет, ограничивается лаконичным: «Если у тебя есть ум, умения и хорошая команда, это очень успешный бизнес».





Что дальше? Баня!

Масштабироваться Артемий, конечно, собирается: вначале мелкими шагами — в подвал (сейчас объясним), потом — в другие города.

— Я понимаю, что сегодня это мой бизнес. Здесь все зависит от меня. «Медвежья лапа» такая, как есть, потому что ее основатель именно я. Два года назад меня это очень радовало, сейчас же я четко понимаю, что не хочу быть заложником собственного дела и жить в ситуации, когда все процессы завернуты на тебе — это путь в выгорание. Поэтому сейчас я учусь делегировать все, что могу делегировать.





Но отдать кому-то управление таким бизнесом — неважно, это франшиза, или другие точки гипотетической сети мастерских — пока не могу. Поэтому мы масштабируемся… в подвал. Взяли в аренду площади под нами, будем делать там премиум-мастерскую. Следующий этап будет связан уже не только с массажем, но и баней — это второе ключевое направление моих человеческих и предпринимательских интересов. Массаж без бани и баня без массажа — это неполноценная услуга для тех, кто в этом что-то понимает. Нормальную парную в этих условиях организовать, конечно, невозможно — будем «выкручиваться» через фитобочки.

У меня были предложения инвестиций и выкупа доли — пока не готов. Мне самому еще нужно расти как управленцу — я это трезво понимаю.

Взять деньги, открыть сеть, идти дальше — заманчиво, но одно дело взять вес, другое — его удержать.

Стоит пока набить шишек здесь, в этом городе, на этих площадях, чтобы каждая новая точка в каждой новой локации становилась еще лучше. Работать в стиле «Хай так» в погоне за прибылью я не хочу.

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