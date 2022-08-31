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«Решите: массовый туризм или люксовые путешествия». Как турагентству сегодня привлечь клиентов и нарастить выручку
31.08.2022 09:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» и
В этом выпуске обсуждаем, как развивать турагентство, когда покупательская способность населения снижается, часть популярных направлений — недоступна, а оставшиеся — стремительно растут в цене. С таким запросом в «Рабочую группу» обратилась основательница турагентства
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска:
О турагентстве Madera Travel
Ключевые направления туров: ОАЭ, Турция, Египет, Мальдивы, Мексика, Сейшелы, страны Европы (Греция, Испания, Италия), Черногория и Болгария.
Клиенты компании — семьи с детьми, айтишники и в целом люди в возрасте от 30 — 50 лет, которые хотят путешествовать и проводить отпуск за границей.
Средний чек по турам — € 2000, по визовой поддержке — 700 бел. руб.
Основные каналы маркетинга — Instagram, а также контекстная реклама в Яндекс и Google. Стоимость привлечения лида — $ 1,5, а клиента — $ 30 дол.
В Madera Travel работает 13 человек, в продажах туров задействованы 5 специалистов. Они обрабатывают около 1000 лидов в месяц.
Выручка компании составляет $ 1 млн в год.
В планах компании:
Зачем Алина обратилась в «Рабочую группу»?
Туристический бизнес в Беларуси в последние 2 года испытывает серьезные потрясения: сначала пандемия, затем ограничение полетов во многие страны Европы, а теперь сложности с получением виз и перелетами по многим направлениям. Часть клиентов турагентств уехали из страны и перестали обращаться за их услугами. При этом еще доступные направления стремительно растут в цене и становятся недоступны для многих белорусских туристов.
Алина обратилась к экспертам со следующими вопросами:
Рекомендации экспертов
1. Определить портрет клиента и разделить сегменты
Сейчас Madera Travel предлагает аудитории большой набор направлений для туризма — как массовые (Турция, Египет, Болгария), так и сегмента «люкс» (Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Португалия и т.д.). По мнению экспертов, аудиторию «люксового» сегмента могут отпугнуть представленные на сайте предложения для массового туризма. Поэтому рекомендуется разделить коммуникацию с клиентами на сегменты, в соответствии с интересами и запросами: сделать два отдельных сайта и, возможно, даже два разных бренда.
2. Подсчитать, какой процент клиентов возвращается
В Madera Travel пока нет четкой статистики, какой процент клиентов становится постоянными. Эти данные стоит получить, т.к. на их основе можно ориентироваться, насколько конкурентоспособно предложение турагентства в текущих условиях. Среди постоянных клиентов можно провести опрос и выявить конкурентные преимущества, которые и стоит выделять в коммуникации с аудиторией.
3. Определить сегмент клиентов, на котором следует сфокусироваться
Компания зарабатывает больше на разработке индивидуальных туров, а также на корпоративных турах для компаний. Именно эти направления эксперты рекомендуют развивать и сделать приоритетными — они приносят больше прибыли, позволяют заинтересовывать платежеспособную аудиторию.
4. Напомнить о себе «уехавшим» клиентам
Многие клиенты турагентства уехали из Беларуси и сейчас живут в соседних странах — Польше, Литве, Латвии, а также Грузии, Узбекистане и Казахстане. Эти клиенты все еще не потеряны для Madera Travel — они еще не сориентировались на новом рынке и не нашли «свое турагентство» на новом месте. Поэтому этот сегмент стоит прорабатывать — напомнить о себе, предложить варианты с вылетами из других городов, разработать индивидуальные туры и группы с другими белорусами.
5. Не ограничиваться белорусским рынком
Клиентами Madera Travel могут сегодня быть не только белорусы, но и вся русскоговорящая аудитория. Свои услуги компания может рекламировать на рынки соседних стран, привлекая клиентов, которые по разным причинам не получают достаточный сервис у локальных представителей турбизнеса.
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«Решите: массовый туризм или люксовые путешествия». Как турагентству сегодня привлечь клиентов и нарастить выручку
«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси продолжают совместный проект «Рабочая группа». В серии прямых эфиров мы разбираем реальные кейсы малого и среднего бизнеса....
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