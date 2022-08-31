В Беларуси спасатели усилили контроль на водоемах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы провожают последние летние дни на пляжах . В хорошую погоду аншлаг и в запрещенных для купания местах. Чем грозит нарушение правил безопасности, расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



В конце лета у спасателей прибавилось работы. Патрулируют реки и озера на катерах, проводят рейды с милицией. Эта семья отдыхает в необорудованном для купания месте. Говорят, пляж посоветовали знакомые.



«Мы пришли к тому, что будем соблюдать все эти меры купания. И если захочется оторваться: поплавать, покупаться подальше, будем на оборудованные пляжи перебираться», – рассказал отдыхающий Алексей.

Недалеко находятся еще одни нарушители. Плавают прямо под знаком «купание запрещено», еще и с детьми. Невнимательные родители – вторая по частоте причина несчастных случаев на воде.



«Если вы идете отдыхать с детьми к воде, то вы идете отдыхать с ребенком – ни с планшетом, ни с газетой, ни с книгой, ни поспать. Вы идете с ребенком – обучить его плавать, обучить мерам безопасности, ребенку рассказать, где опасно, где он может принести себе вред», – отметил ведущий специалист Минской городской организации спасателей на воде Василий Николайчук.

С начала года в стране утонуло почти 290 человек. Практически половина всех утоплений – в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Во время рейдов с милицией этому уделяется особое внимание.



«В ходе рейдов мы также знакомим людей с правилами поведения на воде, предупреждаем об ответственности, но, как правило, эта работа носит профилактический характер. Особенно обращаем внимание на те факты, если есть употребление спиртных напитков у водоемов, тогда уже, конечно, представители Министерства внутренних дел принимают меры административного характера», – заявил председатель Партизанской районной организации спасателей на воде Александр Калинов.

За купание в запрещенном месте можно получить штраф до 96 белорусских рублей. Это почти 2300 российских.

За это лето в столице Беларуси во время купания в разрешенных местах не утонул ни один человек.