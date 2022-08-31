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Погода в СНГ: в Казахстане стоит жаркая погода, в Беларуси пройдут дожди

31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичи прощаются с летом – уже завтра до российской столицы доберется холодный воздух из Арктики и похолодает до плюс 20. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане лето не спешит уступать место осени. Жарко почти на всей территории республики. В некоторых областях – до плюс 38. Больше всего от зноя страдает запад страны.

Один из местных жителей снял видео мелеющего Каспия. Вода отступила от берега минимум на 50 метров.

Возможно, из-за этого погибла кефаль. Тысячи мертвых рыб обнаружили экоактивисты. Чтобы выяснить причины массового мора, эксперты возьмут необходимые пробы воды.

Армения

В последний день календарного лета в Ереване солнце раскалило атмосферу до плюс 39. В поисках прохлады жители едут в горы, все популярнее и походы. Трекинговые маршруты разбиты по разным уровням сложности для любой возрастной категории. Подойдут и новичкам, и опытным путешественникам.

Беларусь

В Беларуси уже чувствуется дыхание осени. В Минске – плюс девятнадцать и пасмурно. В некоторых областях пройдут кратковременные осадки, местами с грозами.

Дожди улучшат пожароопасную обстановку в лесах республики. Ранее запреты и ограничения на их посещение ввели почти во всех регионах. Специалисты призывают граждан не ходить в лес до начала сезона ливней. Тем более, из-за сухой погоды грибов и ягод в этом году мало.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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