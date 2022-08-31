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Лукашенко и Назарбаев обсудили по телефону вопросы сотрудничества
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко провел переговоры по телефону с Нурсултаном Назарбаевым. Президент Беларуси и первый президент Казахстана обсудили вопросы сотрудничества. Разговор коснулся и обстановки в мире.
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Разговор коснулся и обстановки в мире.
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