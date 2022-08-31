Лукашенко и Путин договорились о встрече на полях предстоящего саммита ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили отношения двух стран, актуальные вопросы и ситуацию в регионе, передает «МИР 24».

Лидеры обговорили и предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Узбекистане в середине сентября. На полях ШОС президенты договорились провести двустороннюю встречу.

Саммит глав государств-членов ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября 2022 года.