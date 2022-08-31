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Лукашенко и Путин договорились о встрече на полях предстоящего саммита ШОС
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили отношения двух стран, актуальные вопросы и ситуацию в регионе, передает «МИР 24».
Лидеры обговорили и предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Узбекистане в середине сентября. На полях ШОС президенты договорились провести двустороннюю встречу.
Саммит глав государств-членов ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября 2022 года.
Ранее
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Президенты по телефону обсудили белорусско-российские отношения, актуальные вопросы и ситуацию в регионе.
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