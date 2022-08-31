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Лукашенко и Путин договорились о встрече на полях предстоящего саммита ШОС

31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили отношения двух стран, актуальные вопросы и ситуацию в регионе, передает «МИР 24».

Лидеры обговорили и предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Узбекистане в середине сентября. На полях ШОС президенты договорились провести двустороннюю встречу.

Саммит глав государств-членов ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября 2022 года.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся российско-армянских отношений. Лидеры стран поздравили друг друга с 25-летием подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Ереваном. Они выразили уверенность в дальнейшем эффективном развитии и укреплении союзнических взаимовыгодных отношений.



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Президенты по телефону обсудили белорусско-российские отношения, актуальные вопросы и ситуацию в регионе.
 
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