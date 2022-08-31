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Президенты Беларуси и Азербайджана провели телефонные переговоры
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международную повестку обсудили президенты Беларуси и Азербайджана. Беседа двух лидеров состоялась по телефону. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также говорили о двусторонних отношениях.
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Также белорусский лидер пообщался по телефону с президентами России и Узбекистана. Среди обсуждаемых тем был предстоящий саммит ШОС.
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Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили международную повестку и двусторонние отношения.
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