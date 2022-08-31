Президенты Беларуси и Азербайджана провели телефонные переговоры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международную повестку обсудили президенты Беларуси и Азербайджана. Беседа двух лидеров состоялась по телефону. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также говорили о двусторонних отношениях.

Ранее Лукашенко провел телефонную беседу с Нурсултаном Назарбаевым . Президент Беларуси и первый президент Казахстана обсудили вопросы сотрудничества. Разговор коснулся и обстановки в мире.

Также белорусский лидер пообщался по телефону с президентами России и Узбекистана. Среди обсуждаемых тем был предстоящий саммит ШОС.