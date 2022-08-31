ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенты Беларуси и Азербайджана провели телефонные переговоры

31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международную повестку обсудили президенты Беларуси и Азербайджана. Беседа двух лидеров состоялась по телефону. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также говорили о двусторонних отношениях.

Ранее Лукашенко провел телефонную беседу с Нурсултаном Назарбаевым. Президент Беларуси и первый президент Казахстана обсудили вопросы сотрудничества. Разговор коснулся и обстановки в мире.

Также белорусский лидер пообщался по телефону с президентами России и Узбекистана. Среди обсуждаемых тем был предстоящий саммит ШОС.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили международную повестку и двусторонние отношения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко и Назарбаев обсудили по телефону вопросы сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2022
Mir24.TV Belarus
31.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика