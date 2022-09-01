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Белорусская платформа импортозамещения привлекла внимание бизнес из СНГ и Китая

01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь будут сообща развивать импортозамещение. Страны обменялись перечнями соответствующей продукции в сфере энергетики. В дальнейшем они станут основой новых союзных проектов, передает «МИР 24».

Как эффективно перестроить экономику в условиях санкций, этот вопрос обсудили руководители крупных белорусских компаний. Ранее на базе универсальной биржи появилась единая площадка по замещению импорта. Она позволит производителям найти партнеров и поставщиков комплектующих. Интерес к новой структуре проявили сотни предприятий из стран СНГ и Китая.

«Вовлеклись в этот процесс не только крупные предприятия, традиционные предприятия, а частный бизнес, средний бизнес и мелкий бизнес. Надеемся, что эта платформа позволит нам решить очень сложные вопросы импортозамещения. Вопросов очень много. И эти вопросы нужно решать очень оперативно и очень быстро», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Новая площадка уже позволила заключить свыше шести тысяч сделок на миллиард российских рублей.



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Новая площадка уже позволила заключить свыше шести тысяч сделок на миллиард российских рублей.
 
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