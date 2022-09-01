Источник материала: Mir24.TV Belarus

Базовую ставку увеличили в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, передает БЕЛТА .

На данный момент размер базовой ставки в республике составляет 211 белорусских рублей, с 1 ноября ее увеличат до 212, это примерно 5086 российских рублей. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что в текущем году в республике продолжается рост зарплаты работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. Так, в первом полугодии ее повысили с 198 белорусских рублей до 210 (на 6%).

К базовой ставке также привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Поэтому в ноябре за счет роста этого показателя зарплаты будут увеличены в среднем на 12 белорусских рублей.

Уточняется, что на повышение базовой ставки из бюджета будет направлено около 59 млн белорусских рублей. Кроме того, принято решение и о дополнительном повышении зарплат воспитателей детских садов и помощников воспитателей. С 1 сентября воспитателям предусмотрена надбавка в размере 20% от оклада, а помощникам воспитателя – 10% от оклада. На эти цели из бюджета направили 18,3 млн белорусских рублей.