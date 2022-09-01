«Думайте как бренд, принимайте решения как бренд». Почему в кризис лучше быть не безликой компанией

Источник материала: ProBusiness

Не каждый бизнес можно масштабировать и не у каждого проекта есть емкость рынка, которая позволит стать брендом. Но если вы на рынке, например, более 4-х лет и всей душой хотите стать брендом, то мы нашли для вас полезные советы. Управляющий проектов рекламного агентства «BendeR» Тимур Тахаутдинов поделился с «Про бизнес», зачем нужен бренд даже в кризис и какие виды брендов бывают.

Тимур Тахаутдинов

Управляющий проектов рекламного агентства «BendeR»

Зачем вам бренд?

— Главное преимущество бренда — это клиенты, которые будут покупать ваш товар или услугу по любому прайсу, что вы озвучите. Просто потому, что это вы. Следовательно, бренды будут не только на плаву, но и, возможно, смогут расти в любой кризис, даже самый тяжелый, в отличие от обычной, безликой компании.

Бывают разные цели бренда. Например, развитие экономики страны, в которой вы живете. Это более простая и понятная цель, но вполне достаточная, чтобы сформулировать ценности своего бренда. Или, скажем, любой бизнес проект в социальной среде (частная школа, спортивная секция, детский кружок и другие) можно отнести к бренду, который косвенно помогает стране и развитию людей.

Еще целью бренда может быть очищение окружающей среды или помощь животному миру. Например, есть часовой бренд Certina, на многих моделях часов которого изображена черепаха. Они поддерживают этот вымирающий вид рептилий, что дает им полноценное право на определенную концепцию часов, в которых можно плавать (дайверские модели).





Бренд может быть развлекательного характера и приносить позитив обществу, тем самым снижая напряжение во многих сферах жизни. Самый яркий и понятный пример — это «Комеди Клаб». Пусть этот проект уже не так известен, уже не так актуален и свеж, но его можно со 100% уверенностью назвать брендом в сфере создания развлекательного контента. Кстати, сюда я бы отнес Евгения Черняка и бренд водки «Хортица». Он гениально ответил на вопрос на одной из бизнес-конференций, когда его спросили «Как же экологичность бренда? Ведь вы несете смерть обществу?». Его ответ был примерно таким: «Мой продукт дает людям радость и временное счастье!».





Но главная цель бренда, как правило, — предпринимательская: стать лидером в отрасли, регионе, городе или по всему миру.

Главное, чтобы вы сами точно знали свою цель и бизнес-процессы подстраивали под эту измеримую задачу. Так вы намного быстрее станете брендом.

Что такое архетип бренда и как его выбрать?

Всего у брендов в теории выделяется двенадцать архетипов. Расскажу вам про каждый из них.

1. Простодушный

Хорошо подходит для не особо сложных бизнесов, например, какой-нибудь компании по производству футболок с принтами. Любые крупные проекты, связанные с йогой или вегетарианством можно смело отнести к этому архетипу. Плюсы — легкость и понимание. Минусы — иногда не совсем серьезное отношение клиентов к вашему бизнесу.





2. Искатель

К этому архетипу можно отнести любые бренды, которые связаны с путешествиями, туристической одеждой либо поиском смысла. Например, камеры GoPro можно отнести смело к этому архетипу, т. к. их покупают люди явно с повышенной потребностью к приключениям.





3. Мудрец

Многие крупные IT-компании можно отнести к этому архетипу. Любые бренды по автоматизации бизнеса, сервис сквозной аналитики RoiStat тоже можно классифицировать так же.





4. Бунтарь

Это, кстати, мой основной архетип бренда. Сюда мы сходу относим все бренды молодежной и экспрессивной одежды, например, Termit. Любые экстремальные вида спорта, например, Russian Drift Series (RDS) — это один из самых известных дрифт промоушенов в России. Смело сюда относим любые виды единоборств и одежду для этого. Например, Venum — довольно известный бренд одежды для единоборств, главным архетипом которого является также бунтарь.





5. Герой

Ранее у меня присутствовал этот архетип бренда, но сейчас я уже полностью отказался от него. Многие бренды, которые занимаются созданием видеоигр можно отнести к этому архетипу, т. к. собственник компании с данным архетипом пропагандирует избавление от страха, а также определенные инновационные идеи, которые меняют мир к лучшему.





6. Маг

Этот архетип бренда подразумевает под собой различные современные технологии, которые улучшают мир. Один из самых ярких примеров — бренд Apple, который продает различную технику, при помощи которой можно творить «чудеса». Условно на топовый айфон можно даже снимать небольшие видео, которые будут не хуже профессионального продакшена. Сюда же можно смело отнести бренд красоты Loreal, который показывает всю магию женской красоты.





7. Творец

Можно отнести тоже к относительно простым архетипам. Наверно не трудно догадаться, что бренды с творческим ключевым посылом сюда подходят. Например, различные компании, создающие софт для графики, — например, Adobe. Также любые бренды, связанные с искусством и эстетикой, могут применять данный архетип.





8. Правитель

Любые продукты, которые ассоциируются с престижем и надежностью, могут взять данный архетип. Например, Mercedes — это яркий представитель бренда правителя. Еще бренд Hugo Boss тоже можно отнести к бренду-правителю, т. к. это одежда, которая подчеркивает престиж человека. Бренды с такой структурой боятся хаоса и всеми силами хотят удержать власть/контроль над ситуацией.





9. Заботливый

Многие товары для здоровья и детей подходят под эту категорию. Яркие примеры: Dove — мыло, которое заботится о вас; ФрутоНяня — это заботливая няня, которая в любой ситуации даст ребенку самое лучшее. Также многие благотворительные фонды могут взять себе такой архетип.





10. Славный малый

Это еще один довольно простой и понятный архетип. Яркие представители — KitKat и ТВОЕ. Шоколад для простых и обычных людей, а также одежда, доступная каждому. Подойдет для брендов в средней ценовой категории, которые хотят иметь более широкий круг целевой аудитории.





11. Любовник

Сюда мы относим сразу практически все бренды презервативов. Также бренды нижнего белья. Еще различные парфюмерные бренды, в концепции которых есть соблазнение противоположного пола. Спа-салоны тоже могут комфортно чувствовать себя в этом архетипе.





12. Шут

Бренды, в которых юмор на первом месте, могут отнести себя к этому архетипу. Хороший пример — ОлдСпайс с креативной рекламой негра в различных интерпретациях. Многие организаторы свадеб и небольших ивентов могут чувствовать себя комфортно в этом архетипе.





Стратегия создания бренда

У брендов не обязательно должен быть один архетип. Я встречал компанию, у которой более 5 архетипов. Но нужно явно определиться, какой из них главный. Важно понимать, что бренд — это отражение вас самих. И нужно быть честным самим с собой.



Один из наших клиентов — бренд ProfiSoft. Крутая IT-команда из Казахстана, у которой как раз более 5 архетипов.

Например, хаос в компании — это не всегда плохо, если он управляемый и поддерживается харизмой лидера. Или ответственность не обязательно должна быть самая важная черта, если вы выбрали условно архетип бунтаря или шута. Там совершенно другие ценности.

Поведенческие факторы бренда

Принимать управленческие решения нужно, исходя из вашего архетипа, чтобы вы были довольны и получали удовольствие от результата, а также от пути к созданию бренда.

Как бы это банально ни звучало — нужно полностью вести себя как бренд. Думать как бренд. Разговаривать как бренд. Нанимать сотрудников как бренд. Заключать договора как бренд. Продавать как бренд. Принимать управленческие решения как бренд. Выглядеть как бренд. Зарабатывать и вкладывать финансовые ресурсы как бренд.

В бренде корпоративная культура должна быть доведена до идеала. Уже нельзя ошибаться или забить на какой-то процесс.

Строить стратегию по развитию и продвижению бренда нужно минимум на полгода вперед. Чем тщательнее вы распишите свою собственную стратегию, тем больше шанс стать лидером сегмента и узнаваемой крутой компанией.





Есть и еще один фактор — нужно любить искренне свою компанию, а не обманывать себя. Или делать вид, что любишь… Нужно любить, ценить и уважать каждого сотрудника. Также как и любить каждого клиента, даже самого неадекватного и плохого, на ваш взгляд.

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